Απέτυχε η σύνοδος της Γενεύης: Χωρίς συμφωνία κατά της πλαστικής ρύπανσης

Οι αντιπροσωπείες 185 χωρών που συναντήθηκαν στη Γενεύη απέτυχαν, έπειτα από ολονύχτιες συζητήσεις, να καταλήξουν σε δεσμευτικό κείμενο για την αντιμετώπιση της ολοένα και πιο ανησυχητικής πλαστικής ρύπανσης.

«Δεν θα έχουμε συνθήκη για τη ρύπανση από πλαστικά εδώ στη Γενεύη», δήλωσε η εκπρόσωπος της Νορβηγίας, επιβεβαιώνοντας το αδιέξοδο.

Λίγο πριν, η Ινδία και η Ουρουγουάη είχαν τονίσει την αδυναμία επίτευξης συναίνεσης μεταξύ των διαπραγματευτών. Το αναθεωρημένο κείμενο που παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας περιλάμβανε ακόμη πάνω από 100 σημεία προς διευκρίνιση, παρά τις 10 ημέρες εντατικών συνομιλιών. Οι επικεφαλής των αντιπροσωπειών στην άτυπη σύνοδο δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε κοινό τόπο.

Η υπουργός Περιβάλλοντος της Γαλλίας, Ανιές Πανιέ-Ρινασέρ, εξέφρασε την έντονη απογοήτευσή της: «Είμαι εξοργισμένη, καθώς παρά τις ειλικρινείς προσπάθειες πολλών και την πραγματική πρόοδο που σημειώθηκε, δεν εξασφαλίστηκαν απτά αποτελέσματα».

Από την πλευρά του, ο Χέντελ Ροντρίγκες της αντιπροσωπείας της Κολομβίας, σε σαφή αναφορά σε πετρελαιοπαραγωγές χώρες, τόνισε: «Η συμφωνία μπλοκαρίστηκε από έναν μικρό αριθμό κρατών που απλά δεν ήθελαν να υπάρξει συμφωνία».

Διχασμός σε δύο στρατόπεδα για τη ρύπανση από πλαστικά

Το μέλλον των διαπραγματεύσεων παραμένει αβέβαιο, καθώς οι διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών παραμένουν βαθιές:

Οι «φιλόδοξοι» (ΕΕ, Καναδάς, Αυστραλία, πολλές χώρες Λατινικής Αμερικής και Αφρικής) ζητούν μείωση της παγκόσμιας παραγωγής πλαστικών και αυστηρά μέτρα για την εξάλειψη των περιβαλλοντικών και υγειονομικών επιπτώσεών τους.

Οι αντίθετοι (κυρίως πετρελαιοπαραγωγά κράτη) απορρίπτουν δεσμεύσεις για περιορισμό της παραγωγής υδρογονανθράκων, αλλά και απαγορεύσεις σε επικίνδυνα μόρια ή πρόσθετα υλικά που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία πλαστικών.

Με πληροφορίες από Reuters