Ανταρκτική: Όταν ο πάγος «ανασαίνει» μεθάνιο - Τι σημαίνουν οι νέες διαρροές για τον πλανήτη

Μεθάνιο που συμβάλλει έντονα στην υπερθέρμανση του πλανήτη διαρρέει από ρωγμές στον βυθό της Ανταρκτικής, καθώς η περιοχή θερμαίνεται, με νέες εκροές να εντοπίζονται με «εκπληκτικό ρυθμό».

Η ανακάλυψη, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature Communications, ενισχύει τους φόβους ότι οι προβλέψεις για τη μελλοντική κλιματική αλλαγή ίσως δεν αποτυπώνουν πλήρως την πραγματική έκταση της υπερθέρμανσης.

Τεράστια αποθέματα μεθανίου βρίσκονται εγκλωβισμένα κάτω από τον θαλάσσιο πυθμένα σε όλο τον κόσμο εδώ και χιλιετίες. Το αόρατο αυτό αέριο, που συμβάλλει έντονα στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, μπορεί να διαφεύγει μέσα από σχισμές στον βυθό, δημιουργώντας στήλες φυσαλίδων που ανεβαίνουν προς την επιφάνεια.

Περισσότερες από 40 νέες εκροές στο Ross Sea

Μέχρι σήμερα, οι επιστήμονες γνώριζαν ελάχιστα για τα υποθαλάσσια αυτά «αναβλύσματα». Δεν είναι ακόμη σαφές πόσα υπάρχουν, πώς λειτουργούν και πόσο μεθάνιο τελικά φτάνει στην ατμόσφαιρα, καθώς μέρος του καταναλώνεται από μικροοργανισμούς που ζουν στα ιζήματα του πυθμένα.

Φωτ: Leigh Tate, Earth Sciences New Zealand - CNN

Μια διεθνής επιστημονική ομάδα πραγματοποίησε αποστολή στη Θάλασσα Ρος, στη Νότια Ωκεανό της Ανταρκτικής, χρησιμοποιώντας σκάφη με ηχοεντοπισμό, τηλεκατευθυνόμενα οχήματα και δύτες. Σε βάθη από 5 έως 240 μέτρα εντόπισαν περισσότερα από 40 σημεία εκροής μεθανίου, πολλά από τα οποία βρίσκονται σε περιοχές που είχαν ερευνηθεί ξανά στο παρελθόν, γεγονός που υποδηλώνει ότι είναι νέα φαινόμενα.

Η Σάρα Σίμπρουκ, θαλάσσια επιστήμονας από το Earth Sciences New Zealand και συγγραφέας της μελέτης, δήλωσε στο CNN:

«Κάτι που θεωρούνταν σπάνιο φαίνεται πλέον να γίνεται κοινό». Κάθε νέο σημείο εκροής, είπε, προκαλούσε «αρχικά ενθουσιασμό, που πολύ γρήγορα αντικαθίστατο από ανησυχία».

Κίνδυνος για το κλίμα και τα θαλάσσια οικοσυστήματα

Το μεθάνιο είναι 80 φορές ισχυρότερο από το διοξείδιο του άνθρακα στην παγίδευση θερμότητας κατά τις πρώτες δύο δεκαετίες στην ατμόσφαιρα. Οι επιστήμονες φοβούνται ότι οι νέες εκροές μπορεί να επιταχύνουν την υπερθέρμανση του πλανήτη, μετατρέποντας την Ανταρκτική από «φυσικό εργαστήριο» σε επίκεντρο κινδύνου.

Ο Άντριου Θέρμπερ, καθηγητής θαλάσσιας βιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, τόνισε ότι τα αποθέματα μεθανίου στην Ανταρκτική είναι τεράστια: «Αν συνεχίσουμε να θερμαίνουμε τον πλανήτη, αυτά τα σημεία μπορεί να εξελιχθούν σε επικίνδυνες πηγές ρύπανσης», είπε.

Φωτ: Leigh Tate, Earth Sciences New Zealand - CNN

«Σε κάποιο βαθμό είναι σαν ένα άγριο ζώο — συναρπαστικά να τα μελετάς, αλλά πρέπει να γνωρίζεις τι μπορούν να προκαλέσουν αν υποτιμηθούν».

Μια πιθανή νέα κλιματική «αλυσίδα ανατροφοδότησης»

Οι ερευνητές εξετάζουν αν οι διαρροές σχετίζονται με την αύξηση της θερμοκρασίας και τις μεταβολές των επιπέδων της θάλασσας. Στο βόρειο ημισφαίριο, στην Αρκτική, η αύξηση της θερμοκρασίας έχει ήδη συνδεθεί με αντίστοιχες εκπομπές μεθανίου από το υπέδαφος.

Η Σίμπρουκ σημείωσε ότι αυτό μπορεί να δημιουργεί φαύλο κύκλο: η κλιματική αλλαγή ενισχύει τις εκροές μεθανίου, και αυτές με τη σειρά τους επιταχύνουν την κλιματική αλλαγή.

Η ομάδα των επιστημόνων αναχωρεί εκ νέου για την Ανταρκτική την ερχόμενη εβδομάδα, για δίμηνη αποστολή που θα εστιάσει στις αιτίες και τις επιπτώσεις των νέων διαρροών.

Με πληροφορίες από CNN