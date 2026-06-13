Ανταρκτική: Με ασυνήθιστα γρήγορους ρυθμούς η τήξη των πάγων μετά τις θερμοκρασίες-ρεκόρ

Η Ανταρκτική κατέγραψε θερμοκρασίες-ρεκόρ για τον μήνα Ιούνιο, με τους επιστήμονες να προειδοποιούν ότι η τήξη των πάγων εξελίσσεται με ασυνήθιστα γρήγορους ρυθμούς κατά τη διάρκεια του νοτίου χειμώνα.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, στη βάση Εσπεράνσα της Αργεντινής, που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της Ανταρκτικής Χερσονήσου, καταγράφηκε στις 6 Ιουνίου θερμοκρασία 15,4 βαθμών Κελσίου, η υψηλότερη που έχει σημειωθεί ποτέ για τον συγκεκριμένο μήνα.

Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 13,3 βαθμοί Κελσίου και είχε καταγραφεί το 1998. Η φετινή θερμοκρασία απέχει επίσης εντυπωσιακά από τον μέσο όρο του Ιουνίου στην περιοχή, που είναι -6,2 βαθμοί Κελσίου.

Antarctic Peninsula sees record high June temperatures https://t.co/XhyDfIfY9o pic.twitter.com/jixqkrR1EV — AFP News Agency (@AFP) June 12, 2026

Ανταρκτική: «Μία πολύ ασυνήθιστη εξέλιξη»

Ο κλιματολόγος Χοσέ Λουίς Στέγια από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία της Αργεντινής χαρακτήρισε την εξέλιξη στην Ανταρκτική, «πολύ ασυνήθιστη για αυτή την εποχή του χρόνου».

Αξίζει να ειπωθεί πως ρεκόρ θερμοκρασιών καταγράφηκαν και σε άλλους ερευνητικούς σταθμούς της περιοχής. Χαρακτηριστικά, στη βάση Μαράμπιο το θερμόμετρο έφτασε τους 11,8 βαθμούς Κελσίου, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ των 9,2 βαθμών, ενώ η μέση θερμοκρασία Ιουνίου εκεί είναι -10,7 βαθμοί. Αντίστοιχα, στη βάση Σαν Μαρτίν σημειώθηκαν 9,4 βαθμοί Κελσίου, έναντι του προηγούμενου ρεκόρ των 7,8 βαθμών.

Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου του Χρόνινγκεν, Ραούλ Κορδέρο, υποστήριξε ότι το φαινόμενο δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό αλλά μέρος μιας ευρύτερης τάσης. Όπως ανέφερε, τέτοιου είδους ακραία επεισόδια αναμένεται να γίνονται ολοένα και συχνότερα εφόσον η υπερθέρμανση του πλανήτη συνεχιστεί.

Από την πλευρά του, ο επιστήμονας του British Antarctic Survey Τόμας Κάτον Χάρισον εκτίμησε ότι πίσω από το κύμα ζέστης στην Ανταρκτική βρίσκεται ένας συνδυασμός παραγόντων, μεταξύ των οποίων και η κλιματική αλλαγή.

Record winter temperatures in Antarctic raise fears over speed of climate breakdown



Temperatures above 15C in parts of Antarctica have raised concern among scientists, with rain and melting seen in typically frozen regions.https://t.co/Luui007uk9 pic.twitter.com/EZ5JWSYK7Y — ECIU (@ECIU_UK) June 11, 2026

Ορατές οι συνέπειες στην Ανταρκτική

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι θερμοκρασίες στην περιοχή αυξάνονται εδώ και χρόνια και οι συνέπειες είναι ήδη ορατές. Ένα από τα πιο ανησυχητικά φαινόμενα είναι ότι όλο και περισσότερες κατακρημνίσεις πέφτουν ως βροχή αντί για χιόνι.

Αυτό επηρεάζει τα πολικά οικοσυστήματα, συμπεριλαμβανομένων των αποικιών πιγκουίνων, ενώ δημιουργεί προβλήματα και στις επιστημονικές αποστολές, καθώς μεγάλες ποσότητες νερού προκαλούν απορροές και σχηματισμό πάγου.

Η βάση Εσπεράνσα καταγράφει θερμοκρασίες πάνω από το μηδέν επί τρεις συνεχόμενες εβδομάδες. Σύμφωνα με τον Κορδέρο, η εξέλιξη αυτή έχει αφήσει μεγάλες εκτάσεις στο βορειότερο τμήμα της Ανταρκτικής χωρίς χιονοκάλυψη, δημιουργώντας μια εικόνα που θεωρείται εξαιρετικά ασυνήθιστη για την καρδιά του χειμώνα στην παγωμένη ήπειρο.

Με πληροφορίες από Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων