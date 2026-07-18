Ανακαλύφθηκε νέο είδος πιθήκου με «πορτοκαλί χείλη»

Ένα νέο είδος πιθήκου, με χαρακτηριστικά ανοιχτόχρωμα σημάδια γύρω από το στόμα που μοιάζουν με πορτοκαλί χείλη, αναγνωρίστηκε επίσημα στα δάση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό.

Το μικρό πρωτεύον, με την επιστημονική ονομασία Colobus congoensis, εντοπίστηκε στο Εθνικό Πάρκο Λομάμι, στο κεντροανατολικό τμήμα της χώρας. Οι ντόπιοι το είχαν δει κατά καιρούς και το αποκαλούσαν ανεπίσημα Likweli, όμως μέχρι τώρα δεν είχε ταξινομηθεί ως ξεχωριστό είδος.

Η ύπαρξή του είχε αρχίσει να κινεί το ενδιαφέρον των επιστημόνων από το 2008, όταν οικολόγοι κατέγραψαν για πρώτη φορά φωτογραφία του. Η εικόνα έδειχνε μόνο μέρος του ζώου, αλλά ήταν αρκετή για να δημιουργήσει υποψίες ότι επρόκειτο για άγνωστο μέχρι τότε είδος.

Χρειάστηκε σχεδόν μία δεκαετία μέχρι να οργανωθεί νέα αποστολή για την επιβεβαίωση της παρουσίας του. Ο ερευνητής πεδίου Ζαν Πιερ Καπαλέ οδήγησε την αποστολή και κατάφερε να φωτογραφίσει τον πίθηκο άλλες επτά φορές, σε διαφορετικές τοποθεσίες.

Από το 2018 έως το 2022 καταγράφηκαν συνολικά 114 παρατηρήσεις στο πεδίο, σε μια περιοχή που εκτείνεται σε περίπου 1.700 χιλιόμετρα μέσα στα δάση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό.

Σύμφωνα με τη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο PLOS One, ο πίθηκος έχει μαύρο τρίχωμα, ανοιχτόχρωμα σημάδια γύρω από το στόμα και μια λευκή περιοχή στο πίσω μέρος του σώματος. Τα χαρακτηριστικά αυτά τον ξεχωρίζουν από όλα τα γνωστά είδη πρωτευόντων που ζουν στην περιοχή.

Η ανακάλυψη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς πρόκειται μόλις για την πέμπτη φορά μέσα σε 75 χρόνια που εντοπίζεται νέο είδος πιθήκου στην Αφρική.

Οι επιστήμονες που υπογράφουν τη μελέτη προτείνουν το Colobus congoensis να ενταχθεί στα απειλούμενα είδη, λόγω του μικρού πληθυσμού του και των πιέσεων που δέχεται ο βιότοπός του.

Όπως αναφέρουν, οι ανθρώπινοι οικισμοί επεκτείνονται στην περιοχή. Από το 2015 έως το 2023 δημιουργήθηκαν τουλάχιστον 15 νέα χωριά μέσα ή κοντά στη ζώνη όπου ζει το είδος, στην περιφέρεια του Εθνικού Πάρκου Λομάμι.

Οι ερευνητές προειδοποιούν ότι, αν συνεχιστούν οι αλλαγές στη χρήση γης και η αύξηση του πληθυσμού, οι πληθυσμοί του νέου πιθήκου μπορεί να μειωθούν σημαντικά τις επόμενες δεκαετίες, ενώ μέρος του οικοτόπου του κινδυνεύει να χαθεί.

Το νέο είδος περιγράφεται ως ήσυχο και δύσκολο να εντοπιστεί. Ζει σε πυκνά, ψηλά τροπικά δάση και δεν είναι ευρέως γνωστό ακόμη και σε κοινότητες που βρίσκονται κοντά στον βιότοπό του.

Αυτό, σύμφωνα με τους ερευνητές, διαφέρει από την εικόνα που υπάρχει για άλλα πρωτεύοντα της περιοχής, τα οποία οι τοπικές κοινότητες γνωρίζουν πολύ καλύτερα. Από τις 52 περιοχές που εξετάστηκαν κοντά στην έκταση όπου ζει το νέο είδος, κάτοικοι μόνο σε οκτώ δήλωσαν ότι το γνώριζαν και μπορούσαν να το περιγράψουν με ακρίβεια.

Οι Μπαλάνγκα, που ζουν δυτικά του ποταμού Λομάμι, έδωσαν στους επιστήμονες το όνομα Likweli, με το οποίο αποκαλούν το ζώο. Οι κοινότητες Μιτούκου το γνωρίζουν ως kasaba nkoni, που σημαίνει «αυτός που κουνά τα κλαδιά».

Οι ερευνητές κατέγραψαν επίσης τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνεί. Ο πίθηκος βγάζει έναν βαθύ, βρυχώμενο ήχο, με την ομάδα να καταγράφει έξι τέτοιες φωνές σε κάμερα κατά τη διάρκεια της τεκμηρίωσης του είδους.

Η αναγνώριση του Colobus congoensis δείχνει ότι τα δάση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό εξακολουθούν να κρύβουν άγνωστα είδη, αλλά και ότι πολλά από αυτά μπορεί να απειλούνται πριν ακόμη γίνουν πλήρως γνωστά στην επιστήμη.

Με πληροφορίες από Sky News

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Βιετνάμ: Ο σπάνιος πίθηκος που εξαφανίστηκε από ένα δάσος και εμφανίστηκε σε άλλο