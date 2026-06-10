Ανακαλύφθηκε το βαθύτερο και μεγαλύτερο «νεκροταφείο φαλαινών» στον κόσμο

Ένα εντυπωσιακό εύρημα στον νοτιοανατολικό Ινδικό Ωκεανό φέρνει στο φως το αρχαιότερο, βαθύτερο και πιο εκτεταμένο «νεκροταφείο φαλαινών» που έχει εντοπιστεί μέχρι σήμερα.

Τα απολιθώματα που βρέθηκαν στο «νεκροταφείο φαλαινών», σύμφωνα με δημοσίευμα του βρετανικού Guardian, χρονολογούνται έως και πριν από 5 εκατομμύρια χρόνια.

Οι επιστήμονες, συγκεκριμένα, ανακάλυψαν εκατοντάδες σκελετούς και απολιθώματα φαλαινών σε μια απομονωμένη περιοχή του βυθού γνωστή ως «ζώνη ρηγμάτων Διαμαντίνα». Στην περιοχή, τα βάθη ξεπερνούν τα 7.000 μέτρα, καθιστώντας την τη βαθύτερη γνωστή συγκέντρωση υπολειμμάτων φαλαινών στον πλανήτη.

🐋 The world's largest whale graveyard has been discovered at the bottom of the Indian Ocean by Chinese scientists, who found that the vast expanse of both new and ancient carcasses supports huge communities of deep-sea life.

➡️ https://t.co/sbeh3zAOQF pic.twitter.com/XIEdGWV5Xp — AFP News Agency (@AFP) June 10, 2026

«Νεκροταφείο φαλαινών»: Τι είναι το whale fall

Ο όρος «whale fall» χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις φάλαινες που, μετά τον θάνατό τους, βυθίζονται στον πυθμένα των ωκεανών. Αν και τέτοια φαινόμενα είναι γνωστά στους επιστήμονες, οι περισσότερες σχετικές ανακαλύψεις έχουν γίνει σε βάθη μικρότερα των 4.000 μέτρων.

Η νέα έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature, αποκάλυψε μια τεράστια συγκέντρωση υπολειμμάτων που εκτείνεται σε μήκος περίπου 1.200 χιλιομέτρων στον πυθμένα του ωκεανού.

Για να φέρει σε πέρας την έρευνα, διεθνής ομάδα ερευνητών από την Κίνα, την Ιταλία και τη Νέα Ζηλανδία χρησιμοποίησε βαθυσκάφος για να εξερευνήσει την περιοχή και πραγματοποίησε συνολικά 32 καταδύσεις.

Κατά τη διάρκεια της αποστολής εντοπίστηκαν 485 θέσεις με απολιθώματα φαλαινών, καθώς και πέντε σύγχρονα κουφάρια φαλαινών σε προχωρημένο στάδιο αποσύνθεσης.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι τα ευρήματα σχηματίζουν έναν έως σήμερα άγνωστο «υπερδιάδρομο» οικοσυστημάτων που βασίζονται στα υπολείμματα φαλαινών. Ανάμεσα στα σημαντικότερα ευρήματα περιλαμβάνεται ο σκελετός μιας φάλαινας μίνκε της Ανταρκτικής μήκους πέντε μέτρων, αλλά και απολιθωμένα κρανία εξαφανισμένων ειδών.

Ένα από αυτά ανήκει στο είδος Pterocetus benguelae και χρονολογήθηκε πριν από 5,3 εκατομμύρια χρόνια, ενώ οι ερευνητές αναγνώρισαν και ένα νέο είδος πτεροκήτους, το οποίο ονόμασαν Pterocetus diamantinae.

The fossilized remains of more than 450 whales have amassed along a 750-mile-long stretch of the Indian Ocean floorhttps://t.co/chrfjfnLue — Scientific American (@sciam) June 10, 2026

«Νεκροταφείο φαλαινών»: Ένα οικοσύστημα γεμάτο ζωή

Παρά το ακραίο περιβάλλον, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα αποσυντιθέμενα κουφάρια αποτελούν καταφύγιο για πλήθος οργανισμών. Καρκινοειδή, μαλάκια, σκουλήκια που τρέφονται με οστά, εύθραυστα αστερόμορφα και άλλα θαλάσσια είδη βρέθηκαν να ζουν πάνω ή γύρω από τα υπολείμματα των φαλαινών.

Πολλά από αυτά τα είδη ενδέχεται να είναι εντελώς άγνωστα στην επιστήμη.

Ο Τζοβάνι Μπιανούτσι του Πανεπιστημίου της Πίζας, συν-συγγραφέας της μελέτης, δήλωσε ότι η ανακάλυψη αποδεικνύει πως τα ανεξερεύνητα βάθη των ωκεανών φιλοξενούν οικοσυστήματα που παραμένουν άγνωστα.

«Βρισκόμαστε ακόμη πολύ μακριά από το να κατανοήσουμε την πραγματική βιοποικιλότητα του πλανήτη μας. Η ανακάλυψη δείχνει επίσης ότι η ζωή μπορεί να προσαρμοστεί και να εξελιχθεί ακόμη και σε περιβάλλοντα χωρίς φως και με εξαιρετικά υψηλές πιέσεις», ανέφερε.

Ο Στίβεν Γκόντφρι από το Calvert Marine Museum στις ΗΠΑ χαρακτήρισε το εύρημα «πραγματικά μοναδικό», εκτιμώντας ότι η περιοχή θα αποκαλύψει ακόμη περισσότερα σημαντικά ευρήματα στο μέλλον.

Tief im Ozean graben Forscher einen Millionen Jahre alten Wal-Friedhof aus https://t.co/n9sc61Cxur pic.twitter.com/295WubzsgJ — WELT (@welt) June 10, 2026

«Νεκροταφείο φαλαινών»: Ένα αίνιγμα για τους επιστήμονες

Οι ειδικοί προσπαθούν τώρα να εξηγήσουν γιατί συγκεντρώθηκαν τόσοι πολλοί σκελετοί φαλαινών στην ίδια περιοχή.

Σύμφωνα με μία θεωρία, το σημείο βρισκόταν πάνω σε μεταναστευτική διαδρομή ειδών που τρέφονται με πλαγκτόν, ενώ παράλληλα αποτελούσε ιδανικό πεδίο κυνηγιού για βαθυσκάφουσες φάλαινες που αναζητούσαν καλαμάρια στα μεγάλα βάθη.

Όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, το συγκεκριμένο «νεκροταφείο φαλαινών» ίσως προσφέρει πολύτιμα στοιχεία όχι μόνο για την εξέλιξη των φαλαινών, αλλά και για την ιστορία των βαθιών ωκεάνιων οικοσυστημάτων που παραμένουν σε μεγάλο βαθμό ανεξερεύνητα.

Με πληροφορίες από Guardian