Άμστερνταμ: Η πρώτη πρωτεύουσα που απαγορεύει διαφημίσεις για κρέας και ορυκτά καύσιμα

Το Άμστερνταμ γίνεται η πρώτη πρωτεύουσα παγκοσμίως που απαγορεύει τις δημόσιες διαφημίσεις τόσο για προϊόντα κρέατος όσο και για προϊόντα που σχετίζονται με ορυκτά καύσιμα.

Από 1η Μαΐου, διαφημίσεις για μπέργκερ, αυτοκίνητα με βενζίνη ή πετρέλαιο και αεροπορικά ταξίδια έχουν αποσυρθεί από πινακίδες, στάσεις τραμ και σταθμούς μετρό της πόλης.

Στη θέση τους, οι κάτοικοι βλέπουν πλέον αφίσες για πολιτιστικά δρώμενα, όπως το Rijksmuseum ή συναυλίες πιάνου, αντί για fast food και φθηνά πακέτα διακοπών. Η αλλαγή εντάσσεται στη στρατηγική της δημοτικής αρχής να ευθυγραμμίσει τον δημόσιο χώρο με τους περιβαλλοντικούς της στόχους: μηδενικό ισοζύγιο άνθρακα έως το 2050 και μείωση της κατανάλωσης κρέατος κατά 50%.

Άμστερνταμ: Το μήνυμα για την κλιματική κρίση

Η δημοτική σύμβουλος της παράταξης «Πράσινη Αριστερά», Ανέκε Φέενχοφ, τονίζει ότι «η κλιματική κρίση είναι επείγουσα» και θέτει το ερώτημα γιατί ο δήμος να κερδίζει από διαφημίσεις που αντιστρατεύονται τις ίδιες του τις πολιτικές. Στο ίδιο μήκος κύματος, η Ανκε Μπάκερ από την παράταξη «Party for the Animals» υποστηρίζει ότι το μέτρο δεν περιορίζει την ελευθερία επιλογής, αλλά μειώνει την πίεση που ασκούν οι μεγάλες εταιρείες στους καταναλωτές.

Παρότι οι διαφημίσεις κρέατος αντιστοιχούσαν μόλις στο 0,1% της υπαίθριας διαφημιστικής δαπάνης, έναντι περίπου 4% για προϊόντα που σχετίζονται με ορυκτά καύσιμα, η πολιτική σημασία της απαγόρευσης είναι ισχυρή. Για πρώτη φορά, το κρέας τοποθετείται στο ίδιο πλαίσιο με πτήσεις, κρουαζιέρες και αυτοκίνητα, αντιμετωπιζόμενο ως ζήτημα κλιματικής επίπτωσης και όχι απλώς ως διατροφική επιλογή.

Όπως ήταν λογικό, δεν έλειψαν οι αντιδράσεις. Ενδεικτικά, η Ολλανδική Ένωση Κρέατος κάνει λόγο για «ανεπιθύμητη παρέμβαση στη συμπεριφορά των καταναλωτών», ενώ φορείς του τουρισμού χαρακτηρίζουν δυσανάλογο τον περιορισμό διαφημίσεων που σχετίζονται με αεροπορικά ταξίδια.

Αξίζει να αναφερθεί πως πόλεις όπως το Χάαρλεμ, η Ουτρέχτη και η Ναϊμέχεν έχουν ήδη προχωρήσει σε αντίστοιχα μέτρα, ενώ διεθνώς αυξάνονται οι περιορισμοί στη διαφήμιση ορυκτών καυσίμων.

Με πληροφορίες από BBC