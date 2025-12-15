Άλπεις: Μόλις το 3% των παγετώνων θα επιβιώσει έως το 2100

Με τις σημερινές πολιτικές για το κλίμα, μόλις το 3% των παγετώνων των Άλπεων αναμένεται να επιβιώσει έως το τέλος του αιώνα, ενώ η συντριπτική πλειονότητα θα έχει εξαφανιστεί ήδη μέσα στις επόμενες δύο δεκαετίες, σύμφωνα με νέα διεθνή επιστημονική μελέτη.

Η έρευνα, με επικεφαλής το Ομοσπονδιακό Πολυτεχνείο της Ζυρίχης (ETH Zurich) και δημοσιευμένη στο περιοδικό Nature Climate Change, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι παγετώνες της κεντρικής Ευρώπης χάνονται ταχύτερα από κάθε άλλη περιοχή του πλανήτη. Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι το 79% των παγετώνων δεν θα επιβιώσει έως το 2100, εάν δεν υπάρξει δραστική ενίσχυση των προσπαθειών περιορισμού της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

«Οι Άλπεις, όπως τις γνωρίζουμε σήμερα, θα έχουν αλλάξει ριζικά μέχρι το τέλος του αιώνα», δήλωσε ο επικεφαλής της μελέτης, Λάντερ φαν Τριχτ. Όπως εξηγεί, το τοπίο θα μεταμορφωθεί, πολλά χιονοδρομικά κέντρα δεν θα έχουν πλέον πρόσβαση σε παγετώνες, ενώ όσοι απομείνουν θα βρίσκονται σε τόσο μεγάλο υψόμετρο και σε τόσο απόκρημνες περιοχές που θα είναι πρακτικά απροσπέλαστοι. «Οι οικονομικές συνέπειες θα είναι αναπόφευκτες», σημειώνει.

Η μελέτη είναι η πρώτη που υπολογίζει πόσοι παγετώνες θα απομείνουν έως το 2100 υπό διαφορετικά σενάρια αύξησης της θερμοκρασίας. Μέχρι σήμερα, οι περισσότερες έρευνες επικεντρώνονταν στη μείωση της έκτασης ή της μάζας του πάγου, παράγοντες κρίσιμους για την άνοδο της στάθμης της θάλασσας και τη διαθεσιμότητα γλυκού νερού, δεδομένου ότι οι παγετώνες συγκρατούν περίπου το 70% των αποθεμάτων γλυκού νερού στον κόσμο.

Το 97% των παγετώνων της Κεντρικής Ευρώπης θα εξαφανιστεί μέσα στον αιώνα

Σύμφωνα με τα ευρήματα, αν η παγκόσμια θερμοκρασία αυξηθεί κατά 2,7 βαθμούς Κελσίου σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα (σενάριο που αντιστοιχεί στις σημερινές δεσμεύσεις των κυβερνήσεων) το 97% των παγετώνων της Κεντρικής Ευρώπης θα εξαφανιστεί μέσα στον αιώνα. Από τους περίπου 3.200 παγετώνες της περιοχής, μόλις 110 θα επιβιώσουν. Τα Πυρηναία Όρη, μάλιστα, αναμένεται να χάσουν και τους τελευταίους 15 παγετώνες τους έως τα μέσα της δεκαετίας του 2030.

Ακόμη και αν επιτευχθούν οι στόχοι της Συμφωνίας του Παρισιού, με περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας στους 1,5 ή 2 βαθμούς Κελσίου, οι Άλπεις θα χάσουν αντίστοιχα το 87% ή το 92% των παγετώνων τους. Σε ένα πιο ακραίο σενάριο ανόδου κατά 4 βαθμούς, σχεδόν όλοι οι αλπικοί παγετώνες θα εξαφανιστούν, με λιγότερους από 20 να φτάνουν έως το 2100.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι, ανεξαρτήτως σεναρίου, το μεγαλύτερο κύμα εξαφάνισης στην Κεντρική Ευρώπη αναμένεται πολύ σύντομα. Όπως αναφέρουν, το λεγόμενο «κορύφωμα εξαφάνισης» των παγετώνων προβλέπεται να συμβεί λίγο μετά το 2025.

Οι παγετώνες που βρίσκονται σε υψηλά γεωγραφικά πλάτη, όπως στην Ισλανδία ή τη ρωσική Αρκτική, καθώς και εκείνοι με πολύ μεγάλες μάζες πάγου, έχουν τις περισσότερες πιθανότητες επιβίωσης. Αντίθετα, οι αλπικοί παγετώνες είναι γενικά μικροί και ιδιαίτερα ευάλωτοι σε μεταβολές όπως οι θερμότερες άνοιξες.

Σοβαρές απώλειες και στη δυτική Βόρεια Αμερική

Η μελέτη καταγράφει σοβαρές απώλειες και στη δυτική Βόρεια Αμερική. Στον Καναδά και τις ΗΠΑ, όπου βρίσκονται τα Βραχώδη Όρη, εκτιμάται ότι το 96% των περίπου 18.000 παγετώνων θα εξαφανιστεί έως το τέλος του αιώνα, με βάση το σενάριο των 2,7 βαθμών.

Σε παγκόσμια κλίμακα, οι ερευνητές προβλέπουν ότι, με υπερθέρμανση 2,7 βαθμών, σχεδόν οκτώ στους δέκα παγετώνες θα χαθούν έως το 2100, ενώ στο σενάριο των 4 βαθμών το ποσοστό φτάνει το 91%. Η τήξη, μάλιστα, δεν αναμένεται να σταματήσει με το τέλος του αιώνα.

Η δραστική μείωση των εκπομπών, ωστόσο, θα μπορούσε να σώσει δεκάδες χιλιάδες παγετώνες. Στο σενάριο του 1,5 βαθμού, το ποσοστό εξαφάνισης περιορίζεται στο 55%, ενώ στους 2 βαθμούς στο 63%. «Ο ρυθμός απώλειας μας εξέπληξε ακόμη κι εμάς», παραδέχεται ο φαν Τριχτ, σημειώνοντας ότι γύρω στα μέσα του αιώνα ο κόσμος ενδέχεται να χάνει από 2.000 έως 4.000 παγετώνες τον χρόνο – αριθμός που ισοδυναμεί με όλους τους σημερινούς παγετώνες των Άλπεων μέσα σε μόλις ένα έτος.

Με πληροφορίες από Politico