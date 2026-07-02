Αίτνα: Νέα έκρηξη με πίδακες λάβας να φωτίζουν τον ουρανό

Νέα έκρηξη σημειώθηκε στο ηφαίστειο της Αίτνας, το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο ενεργό ηφαίστειο της Ευρώπης.
Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο του Ιταλικού Ινστιτούτου Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας, η έκρηξη της Αίτνας σημειώθηκε σε υψόμετρο 3.000 μέτρων.
Το καυτό κύμα λάβας έρεε αργά για τουλάχιστον 300 μέτρα, από το σημείο της έκρηξης.
Η λάβα από την Αίτνα στη Σικελία φώτισε τον ουρανό με κόκκινες λάμψεις, καθώς οι εκρήξεις συνεχίστηκαν σε υψόμετρο 9.800 ποδιών, όπως ανέφερε και το Εθνικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας της Ιταλίας.
Με πληροφορίες από Reuters