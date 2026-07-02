Αίτνα: Νέα έκρηξη με πίδακες λάβας να φωτίζουν τον ουρανό

Νέα έκρηξη σημειώθηκε στο ηφαίστειο της Αίτνας, το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο ενεργό ηφαίστειο της Ευρώπης.

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο του Ιταλικού Ινστιτούτου Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας, η έκρηξη της Αίτνας σημειώθηκε σε υψόμετρο 3.000 μέτρων.

Το καυτό κύμα λάβας έρεε αργά για τουλάχιστον 300 μέτρα, από το σημείο της έκρηξης.

Η λάβα από την Αίτνα στη Σικελία φώτισε τον ουρανό με κόκκινες λάμψεις, καθώς οι εκρήξεις συνεχίστηκαν σε υψόμετρο 9.800 ποδιών, όπως ανέφερε και το Εθνικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας της Ιταλίας.

Lava from Mount Etna in Sicily lit up the sky with red flashes as eruptions continued at an altitude of 9,800 feet, Italy's National Institute of Geophysics and Volcanology reported pic.twitter.com/XpRvB2yAtM — Reuters (@Reuters) June 30, 2026

An eruption of Mount Etna, on the Italian island of Sicily, produced a spectacular lava show that turned part of Europe's largest active volcano orange.



Editor’s Note: A previous version of this video was removed to add credit for the source, Etna Walk/Giuseppe Distefano. pic.twitter.com/Lc8LQSPyZg — The Associated Press (@AP) June 30, 2026

Με πληροφορίες από Reuters