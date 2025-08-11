Αγριογούρουνα με μπλε σάρκα εμφανίζονται ξανά στην Καλιφόρνια και προκαλούν ανησυχία

Εντοπίστηκαν αγριογούρουνα με μπλε σάρκα στην Καλιφόρνια, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές που εξέδωσαν αμέσως προειδοποιήσεις.

Το Τμήμα Αλιείας και Άγριας Ζωής της Καλιφόρνια (CDFW) δήλωσε ότι έλαβε αναφορές για το «παράξενο περιστατικό» τον Μάρτιο και ότι το φαινόμενο αποτελεί ένδειξη ότι τα ζώα έχουν δηλητηριαστεί.

«Είναι άγριο», δήλωσε στους Los Angeles Times ο Dan Burton, ιδιοκτήτης του Urban Trapping Wildlife Control, ο οποίος πρώτος ανέφερε το περιστατικό με τα αγριογούρουνα με την μπλε σάρκα. «Δεν μιλάω για λίγο μπλε, μιλάω για νέον μπλε, μπλε μύρτιλου».

Μια δήλωση που εξέδωσε το CDFW την περασμένη εβδομάδα ανέφερε ότι αγριογούρουνα στην περιοχή της κομητείας Monterey είχαν εκτεθεί σε φυτοφάρμακα που περιείχαν το αντιπηκτικό τρωκτικοκτόνο Diphacinone, ένα δηλητήριο που εμποδίζει την πήξη του αίματος και προκαλεί εσωτερική αιμορραγία στα τρωκτικά, σκοτώνοντάς τα στο τέλος.

Ο μπλε ιστός και η σάρκα μπορεί να αποτελούν ένδειξη κατάποσης τρωκτικοκτόνων, κάτι που μπορεί να συμβεί με την κατανάλωση δολώματος, το οποίο συχνά περιέχει χρωστική ουσία για να αναγνωρίζεται το δηλητήριο, ή άλλων ζώων που έχουν καταπιεί την ουσία, ανέφερε το CDFW.

«Οι κυνηγοί θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το κρέας των θηραμάτων, όπως στα αγριογούρουνα, τα ελάφια, οι αρκούδες και οι χήνες, μπορεί να έχει μολυνθεί εάν το εν λόγω θηράμα έχει εκτεθεί σε τρωκτικοκτόνα», δήλωσε ο Συντονιστής Ερευνών Φυτοφαρμάκων του CDFW, Δρ. Ryan Bourbour.

«Η έκθεση σε τρωκτικοκτόνα μπορεί να αποτελεί ανησυχία για την άγρια ζωή που δεν αποτελεί στόχο σε περιοχές όπου τέτοιες ουσίες χρησιμοποιούνται σε κοντινή απόσταση από βιότοπους άγριας ζωής».

Η εμφάνιση μπλε αγριογούρουνων στην Καλιφόρνια δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει.

Τον Σεπτέμβριο του 2015, ο χρήστης του Imugur, GlendilTEK, δημοσίευσε μια σειρά εικόνων στο διαδίκτυο με τίτλο «Το Παράξενο Γουρούνι» και τελικά διαπιστώθηκε ότι είχαν επίσης, δηλητηριαστεί με τρωκτικοκτόνο.

Επιπλέον, μια μελέτη του 2018 σχετικά με την έκθεση σε αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα σε θηράματα σε όλη την Καλιφόρνια διαπίστωσε υπολείμματα αντιπηκτικών τρωκτικοκτόνων σε λίγο περισσότερο από 8% των δειγμάτων ιστών αγριόχοιρων που συλλέχθηκαν κυρίως από ζώα που συχνάζουν σε γεωργικές ή οικιστικές περιοχές όπου τα τρωκτικοκτόνα χρησιμοποιούνται συνήθως/πιθανότερο να χρησιμοποιούνται.

Η ίδια μελέτη διαπίστωσε ότι το 83% των δειγμάτων ιστών αρκούδων περιείχε το δηλητήριο.

Με πληροφορίες από Ιndependent