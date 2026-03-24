A23a: Το μεγαλύτερο παγόβουνο του κόσμου έχει «μόνο λίγες εβδομάδες ακόμη» πριν λιώσει εντελώς

Η ιστορία ενός εκ των μεγαλύτερων παγόβουνων του κόσμου, που έχουν καταγραφεί, πλησιάζει στο τέλος της, ύστερα από μια πορεία σχεδόν τεσσάρων δεκαετιών η οποία έχει απασχολήσει έντονα την επιστημονική κοινότητα.

Το παγόβουνο A23a, που κάποτε ήταν το μεγαλύτερο στον κόσμο με έκταση πάνω από δύο φορές μεγαλύτερη από το Λονδίνο, βρίσκεται πλέον στα τελευταία στάδια της ύπαρξής του. Έπειτα από μια διαδρομή γεμάτη ανατροπές, έχει υποστεί εκτεταμένη τήξη, ρωγμές και εντυπωσιακή αποσύνθεση τον τελευταίο χρόνο.

Σήμερα, μακριά από τα παγωμένα νερά της Ανταρκτικής, τα υπολείμματά του διαβρώνονται από θερμότερα νερά στον Νότιο Ατλαντικό. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι δεν θα αντέξει παρά λίγες ακόμη εβδομάδες.

A23a: Αποκολλήθηκε το 1986 - Πώς «παγιδεύτηκε»

Το A23a αποκολλήθηκε το 1986 από την παγοκρηπίδα Filchner στην Ανταρκτική, με έκταση περίπου 4.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Για περισσότερα από 30 χρόνια παρέμεινε «κολλημένο» στον πυθμένα της Θάλασσας Weddell, μέχρι που το 2020 άρχισε ξανά να κινείται.

Ακολουθώντας θαλάσσια ρεύματα, διέσχισε τη λεγόμενη «Λεωφόρο των Παγόβουνων» και παγιδεύτηκε για μήνες σε έναν περιστρεφόμενο υδάτινο στρόβιλο, πριν συνεχίσει την πορεία του προς το νησί South Georgia. Παρά τις καθυστερήσεις, κατάφερε να απεγκλωβιστεί και να κινηθεί βορειότερα, διαγράφοντας ακόμη και έναν σχεδόν πλήρη κυκλικό κύκλο τις τελευταίες εβδομάδες.

Στις αρχές του 2025, το A23a παρέμενε γιγαντιαίο, με έκταση περίπου 3.600 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Σήμερα έχει περιοριστεί σε μόλις 180 τετραγωνικά χιλιόμετρα, χάνοντας σταδιακά τη μάζα του καθώς κομμάτια αποσπώνται και τα θερμότερα νερά το διαβρώνουν.

A23a: Ο ρόλος της υδροθραύσης

Καθοριστικό ρόλο στην αποσύνθεσή του έπαιξε η λεγόμενη «υδροθραύση», όταν λιωμένο νερό εισχωρεί στις ρωγμές του πάγου, τις διευρύνει και οδηγεί σε κατάρρευση μεγάλων τμημάτων. Παράλληλα, η έκθεση σε θερμότερο αέρα και νερό επιτάχυνε τη διαδικασία.

Οι επιστήμονες παρακολουθούν στενά την πορεία του, καθώς το A23a λειτουργεί ως ένα «φυσικό εργαστήριο» για την κατανόηση του πώς μπορεί να αντιδράσει η Ανταρκτική στην άνοδο της θερμοκρασίας. Αν και η τήξη των παγόβουνων είναι φυσικό φαινόμενο, η επιτάχυνση της απώλειας πάγου σε ορισμένες περιοχές προκαλεί ανησυχία.

Το παγόβουνο έχει ήδη φτάσει σε πρωτοφανή γεωγραφικά πλάτη για τέτοιου είδους σχηματισμούς, πλησιάζοντας περισσότερο προς τον ισημερινό από ό,τι το Λονδίνο. Η συνεχής έκθεσή του σε θερμότερα νερά σημαίνει ότι η πλήρης εξαφάνισή του είναι πλέον θέμα χρόνου.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι όταν η έκτασή του πέσει κάτω από περίπου 70 τετραγωνικά χιλιόμετρα, θα σταματήσει και η παρακολούθησή του, κάτι που αναμένεται να συμβεί πολύ σύντομα. Μέσα στις επόμενες εβδομάδες, το A23a πιθανότατα θα έχει λιώσει ολοκληρωτικά, κλείνοντας έναν εντυπωσιακό κύκλο ζωής σχεδόν 40 ετών.

Με πληροφορίες από BBC