«Είμαι εδώ για να σας υπενθυμίσω όλα όσα υποσχεθήκατε στα παιδιά και τα εγγόνια σας, όχι για να κάνουμε συμβιβασμούς», είπε μεταξύ άλλων στον μήνυμά της η Γκρέτα Τούνμπεργκ απευθυνόμενη στους ηγέτες της Συνόδου στο Νταβός.

«Αντί να δράσετε, θέτετε στόχους που ισοδυναμούν με υποταγή» αναφέρει μεταξύ άλλων η νεαρή ακτιβίστρια απευθυνόμενη στους παγκόσμιους ηγέτες που συνεδριάζουν στην Σύνοδο για το Κλίμα.

Αν και αναγνωρίζουμε την όποια κίνηση προς την βελτίωση της κατάστασης, τα μικρά βήματα δεν είναι πλέον αρκετά υπενθύμισε.

«Αυτή τη στιγμή περισσότερο από ποτέ είμαστε απελπισμένοι για ελπίδα. Αλλά τι είναι η ελπίδα; Για μένα, η ελπίδα είναι το συναίσθημα που σε κρατάει να συνεχίσεις, παρόλο που όλες οι πιθανότητες μπορεί να είναι εναντίον σου.

Για μένα η ελπίδα προέρχεται από τη δράση και όχι μόνο τα λόγια. Για μένα, η ελπίδα είναι να λέμε τα πράγματα όπως είναι» πρόσθεσε.

«Η επιλογή είναι δική σας αλλά μπορώ να σας διαβεβαιώσω για το εξής: Δεν μπορείτε να διαπραγματεύεστε με τη Φύση. Και τα παιδιά και τα εγγόνια σας θα λογοδοτήσουν για τις επιλογές σας. Πώς σας φαίνεται αυτό για συμφωνία;» καταλήγει στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά της προς την σύνοδο κορυφής για το Kλίμα στο Νταβός η Σουηδή ακτιβίτρια.

"Right now more than ever we are desperate for hope. But what is hope?

For me, hope is the feeling that keeps you going, even though all odds may be against you. For me hope comes from action not just words. For me, hope is telling it like it is."#wef2021 #DavosAgenda pic.twitter.com/Gt9PnRkcGm

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) January 26, 2021

