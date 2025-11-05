3.000 τόνοι αποτσίγαρα στις παραλίες κάθε χρόνο – Το WWF Ελλάς προειδοποιεί: «Ή τώρα ή ποτέ για καθαρή Ελλάδα»

Το WWF Ελλάς κατέθεσε ολοκληρωμένη πρόταση για τη δημιουργία ενός δίκαιου και αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης αποτσίγαρων, με αφορμή το προσχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) που τέθηκε πρόσφατα σε διαβούλευση από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ).

Η περιβαλλοντική οργάνωση προειδοποιεί ότι η Ελλάδα κινδυνεύει να χάσει μια σημαντική ευκαιρία για την ουσιαστική αντιμετώπιση της ρύπανσης από αποτσίγαρα, καθώς το προσχέδιο της ΚΥΑ –που τέθηκε σε διαβούλευση για μόλις επτά ημέρες– παρουσιάζει, όπως επισημαίνει, σοβαρές ελλείψεις: δεν προβλέπει το ύψος των εισφορών των παραγωγών, τον τρόπο επιμερισμού των πόρων στους δήμους, ούτε καθορισμένο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του συστήματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του WWF, τα αποτσίγαρα είναι το πιο συχνό είδος πλαστικού απορρίμματος στις ελληνικές παραλίες, προκαλώντας επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και τα θαλάσσια οικοσυστήματα. Η Ε.Ε., με την οδηγία 2019/904, υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν σύστημα Διευρυμένης Ευθύνης Παραγωγού (ΔΕΠ) για τα καπνικά προϊόντα, ώστε οι ίδιες οι καπνοβιομηχανίες να αναλαμβάνουν το κόστος διαχείρισης των απορριμμάτων τους.

Το WWF Ελλάς προτείνει τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου και διαφανούς συστήματος, βασισμένου σε ευρωπαϊκά πρότυπα (όπως της Γαλλίας και της Ισπανίας), που θα μεταφέρει το κόστος της ρύπανσης από τους πολίτες και τους δήμους στους παραγωγούς.

Η πρόταση περιλαμβάνει:

Τέλος €0,019 ανά φίλτρο ή τσιγάρο με φίλτρο, με δυνατότητα αναπροσαρμογής εφόσον δεν επιτυγχάνονται οι στόχοι συλλογής.

Δημιουργία Ταμείου Απορρύπανσης Αποτσίγαρων για δράσεις καθαρισμού, ενημέρωσης και καινοτομίας.

Ανεξάρτητο διοικητικό συμβούλιο χωρίς δεσμούς με την καπνοβιομηχανία, με συμμετοχή εκπροσώπων ΕΟΑΝ, τοπικής αυτοδιοίκησης και επιστημονικών φορέων.

Ψηφιακή πλατφόρμα διαφάνειας για δημόσια πρόσβαση σε έσοδα, δαπάνες και αποτελέσματα.

Στόχο μείωσης των αποτσίγαρων στο περιβάλλον κατά 50% έως το 2030.

Η πλήρης εφαρμογή του συστήματος, τονίζει το WWF Ελλάς, θα μπορούσε να αποτρέψει τη διάσπαρση 3.000 τόνων αποτσίγαρων ετησίως, να εξοικονομήσει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ για τους δήμους και να συμβάλει σε μια πιο καθαρή και βιώσιμη Ελλάδα.

Το WWF καλεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τον ΕΟΑΝ να εξετάσουν τις προτάσεις του, ώστε να διαμορφωθεί ένα αποτελεσματικό και συμμετοχικό σύστημα συλλογής και διαχείρισης αποβλήτων καπνικών προϊόντων.