Οι κάτοικοι της περιοχής βόρειων Κουρίλων-Σαχαλίνης εντόπισαν εκατοντάδες νεκρά θαλάσσια ζώα στις ακτές της νήσου Παραμουσίρ, γράφει η εφημερίδα Novaya Gazeta, επικαλούμενη το τηλεοπτικό АСТВ και αναρτήσεις στο Facebook.
H Greenpeace χαρακτήρισε το συμβάν οικολογική καταστροφή και ζήτησε από τις ρυθμιστικές αρχές προστασίας της φύσης, του καταναλωτή, το υπουργείο Άμυνας και την γενική εισαγγελία να διερευνήσουν τα αίτια της καταστροφής.
«Η έκταση της ρύπανσης μέχρι στιγμής δεν έχει προσδιορισθεί, αλλά το γεγονός ότι βρίσκουν νεκρά θαλάσσια ζώα κατά μήκος όλης της ακτής, επιβεβαιώνει την σοβαρότητα της κατάστασης», αναφέρει σε ανακοίνωση της.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
⚡️⚡️⚡️ На Камчатке произошла экологическая катастрофа Инцидент произошёл в районе Халактырского пляжа — главной локации для профессиональных сёрфингистов и туристической точки Камчатки. По свидетельству очевидцев, вода в районе Халактырского пляжа изменила цвет и стала небезопасной для здоровья людей. В течение нескольких недель при контакте с водой люди испытывали негативные последствия. ❗️После проверки проб воды специалисты нашли превышение по нефтепродуктам в четыре раза и в 2,5 по фенолу. Масштаб загрязнения до сих пор не определён, но тот факт, что мёртвых животных находят по всему побережью, подтверждает серьёзность ситуации. Причины загрязнения ещё не установлены. В связи с крупным химическим загрязнением и необходимостью срочного реагирования на проблему, мы обратились в Росприроднадзор, Роспотребнадзор, Минобороны и Генпрокуратуру с требованием немедленного расследования причин загрязнения, оценки масштаба и срочного устранения последствий. Мы анализируем данные космической съемки, находимся на связи с местными активистами, следим за развитием событий и будем держать вас в курсе. На место катастрофы отправляется экспедиция Гринпис. Как можно помочь? Распространяйте информацию о катастрофе, делитесь постами и историями в социальных сетях — при широкой огласке властям будет сложнее игнорировать проблему. Также, можно пожертвовать средства на нашу экспедицию на место катастрофы. Спасибо, что остаетесь неравнодушными к нашей природе. #гринпискризис #камчатка Фото: Анна Стрельченко
Στις 30 Σεπτεμβρίου στην ιστοσελίδα της κυβέρνησης της περιοχής της Καμτσάτκας είχε ανακοινωθεί ότι στην περιοχή της παραλίας Χαλακτίρσκι καταγράφηκε συγκέντρωση φαινόλης η οποία υπερέβαινε τα επιτρεπτά όρια δύο φορές και προϊόντων πετρελαιοειδών τέσσερις φορές.
Ο υφυπουργός φυσικών πόρων και Οικολογίας Αλεξέι Κουμαρκόφ, είχε υποσχεθεί να ενημερώσει πλήρως για την κατάσταση όχι αργότερα από τις 2 Οκτωβρίου.
Σήμερα η κυβέρνησης της περιοχής της Καμτσάτκας, ανακοίνωσε ότι ο θάνατος θαλάσσιων ζώων καταγράφηκε στον κόλπο Μπάμπια και στους κόλπους Μπαλσάγια και Μάλαγια Λάγκερ. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η ρύπανσή οφείλεται σε ακάθαρτα ύδατα (σεντινόνερα) ή σε πετρελαιοειδή που απέρριψαν διερχόμενα πλοία.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
🎥 @lefffu Мой любимый Океан погибает... Осьминожки Дофлейна... А вы знаете, что у них 3 сердца и любят они один раз за всю свою жизнь! Они умные, любопытные и у них есть глаза! Очень жаль, что я пишу о них сейчас, когда каждый день на Тихоокеанское побережье Камчатки выбрасывает десятки трупов этого фантастического создания! А мы не знаем, почему🤷🏻♀️ и как им помочь! Самое ужасное в жизни - это беспомощность. И жители Камчатки уже столкнулись с этим. Кто-то не осознает, кто-то закрывает глаза, кто-то не верит... но, так или иначе, всех это коснется! 😓 @vv_solodov @_svetlana__radionova_ @greenpeace @greenpeaceru
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
И где наш новоиспечённый губернатор @vv_solodov ??? Туризм развивает или бегает? Нам как сейчас жить с этим всем? Побережье Океана ядовито желтого цвета, осьминоги, ежи, крабы, даже мидии отвалились! И это же всё обитатели глубины! И они все мертвы!! Даже не верхний слой! @greenpeaceru Камчатка в беде и все молчат! @_svetlana__radionova_
Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ/ Πηγή: Novaya Gazeta