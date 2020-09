Η Καλιφόρνια πλήττεται από ένα σοβαρό κύμα καύσωνα, με άκρως επικίνδυνες συνθήκες που έχουν πυροδοτήσει πολλά μέτωπα φωτιάς και προκαλέσει έντονη ανησυχία για τη δημόσια υγεία.

Χθες, Σάββατο, καταγράφηκε θερμοκρασία - ρεκόρ στην Κοιλάδα του Θανάτου με τον υδράργυρο να δείχνει 52 βαθμούς Κελσίου. Στη νότια Καλιφόρνια, οι αρχές του Μαλιμπού ανέφεραν πως ένας πεζοπόρος πέθανε ενώ βρισκόταν σε μονοπάτι των βουνών της Σάντα Μόνικα.

Η ζέστη σε συνδυασμό με ξηρούς, ριπαίους ανέμους σήμανε συναγερμό στους αρμόδιους φορείς για νέες εστίες φωτιάς. Ήδη, 13.000 πυροσβέστες δίνουν μάχη σε περίπου 25 μέτωπα που κατακαίνε κατά τόπους στην πολιτεία.

A backpacking trip cut short by unforeseen thunder, ash rain, and having to drive through literal fire to evacuate #SierraNationalForest in time. Grateful to the SNF ranger who led us down... wish we we got her name. #CreekFire @mercnews @sfchronicle @ABC7 @KTVU pic.twitter.com/37Ys7XGJ2a