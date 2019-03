Μια λίμνη σε ένα πάρκο της Μελβούρνης έγινε ροζ με φυσικό τρόπο και δεκάδες επισκέπτες σπεύδουν να την θαυμάσουν και να φωτογραφηθούν εκεί.

Η τεχνητή αλυκή στο Westgate Park της Μελβούρνης έχει πάρει τις τελευταίες εβδομάδες ένα σκούρο ροζ χρώμα και από το 2013, οπότε και εμφανίστηκε για πρώτη φορά το εντυπωσιακό φαινόμενο, οι τουρίστες κατακλύζουν το σημείο σχεδόν κάθε καλοκαίρι για να το δουν από κοντά.

Το εντυπωσιακό φυσικό φαινόμενο προκαλεί η έντονη ηλιοφάνεια, οι χαμηλές βροχοπτώσεις και οι ζεστές θερμοκρασίες, καθώς στις συγκεκριμένες καιρικές συνθήκες, τα φύκια παράγουν μια κόκκινη χρωστική ουσία που ονομάζεται βήτα καροτίνη.

Πολλοί από τους επισκέπτες, που ντύνονται με ανάλογα χρώματα για να ταιριάζουν με το τοπίο ή για να κάνουν αντίθεση με το ροζ φόντο, πλησιάζουν πολύ στην λίμνη για την τέλεια φωτογραφία, κάτι που οι αρχές δεν συνιστούν. Και αυτό γιατί τα υψηλά επίπεδα άλατος στο νερό μπορεί να προκαλέσουν ερεθισμούς στο δέρμα.

Κάτι άλλο που πρέπει να γνωρίζει επίσης όποιος θέλει να επισκεφθεί την αλυκή, είναι η έντονη μυρωδιά «κλούβιου αυγού» που αναδύουν τα νερά.

Το ροζ χρώμα διαρκεί συνήθως μέχρι τα τέλη του φθινοπώρου, οπότε η πτώση της θερμοκρασίας επαναφέρει τα νερά στο φυσικό τους γαλάζιο χρώμα.

Το φαινόμενο έχει παρατηρηθεί και σε άλλες λίμνες της Αυστραλίας, της Ισπανίας του Καναδά και της Σενεγάλης.

Δείτε τις εντυπωσιακές φωτογραφίες:

