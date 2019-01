Μία φάλαινα Όρκα, η τέταρτη κατά σειρά από το 2017, πέθανε την Δευτέρα, μετά από σύντομη ασθένεια στο θαλάσσιο πάρκο SeaWorld Orlando στις ΗΠΑ.



Η 30 ετών Κάιλα, η οποία είχε γεννηθεί σε αιχμαλωσία στο Τέξας το 1988, ήταν μία από τις 20 συνολικά φάλαινες που φιλοξενούνται στα πάρκα της ίδιας εταιρείας.



Το πάρκο ανακοίνωσε ότι η υγεία της Κάιλα επιδεινώθηκε την Κυριακή μετά από τα πρώτα σημάδια ασθένειας που είχε παρουσιάσει το Σάββατο.



«Παρά το γεγονός ότι ειδικοί φροντιστές και κτηνίατροι αφιερώθηκαν στην φροντίδα της Κάιλα, δεν τα κατάφερε να ζήσει» ανέφερε η ανακοίνωση.



«Είναι μία δύσκολη ημέρα για όλους εμάς στο SeaWorld. Η Κάιλα ενέπνευσε γενιές επισκεπτών και εργαζόμενων στο πάρκο σε θέματα φροντίδας και γνώσης επάνω σε αυτό το εκπληκτικό είδος», συμπληρώνει η ανακοίνωση.



Μέχρι στιγμής τα αίτια θανάτου του ζώου παραμένουν άγνωστα, ωστόσο διενεργείται νεκροψία για το σκοπό αυτό.



Η Αμερικανική κυβέρνηση εκτιμά ότι οι θηλυκές φάλαινες Όρκα τυπικά έχουν ένα προσδόκιμο ζωής γύρω στα 50 έτη, ωστόσο μπορούν να αγγίξουν μέχρι και τα 90 χρόνια σε καθεστώς μη αιχμαλωσίας. Οι οργανώσεις για τα δικαιώματα των ζώων αντιδρούν έντονα καθώς η αιχμαλωσία επηρεάζει σημαντικά το προσδόκιμο ζωής των ζώων σε αιχμαλωσία.



Η εταιρία θαλάσσιων πάρκων SeaWorld δέχεται ολοένα αυξανόμενες πιέσεις σχετικά με το πρόγραμμα του θαλάσσιου κήτους σε αιχμαλωσία που διαθέτει, ειδικά δε μετά την προβολή του ντοκιμαντέρ «Blackfish» του 2013 που την στοχοποιεί.



Το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ εστιάζει στις πρακτικές αιχμαλωσίας των πάρκων, υποστηρίζοντας ότι θέτει σε κίνδυνο τόσο τα ζώα όσο και τους εκπαιδευτές τους.



Αντιδρώντας στην κατακραυγή που διογκώθηκε με την προβολή του ντοκιμαντέρ η εταιρία είχε ανακοινώσει το τέλος του αμφιλεγόμενου προγράμματος αναπαραγωγής το Μάρτιο του 2016. Επίσης είχε ανακοινώσει ότι θα καταργούσε σταδιακά τα σόου με φάλαινες στα πάρκα της.

Η Κάιλα γεννήθηκε σε αιχμαλωσία το 1988 στο Σαν Αντόνιο πριν μεταφερθεί στο πάρκο του Οχάιο το οποίο έκλεισε το 1991. Επέστρεψε στο Σαν Αντόνιο όπου γέννησε ένα μωρό που ονομάστηκε Χάλιν το 2005. Μετά την απόρριψη του μωρού της η Κάιλα πήγε στο Ορλάντο το 2006. Το μωρό της πέθανε το 2008 σε ηλικία δύο ετών.

Οι άνθρωποι της PETA ανέφεραν μέσω Twitter ότι «η ταλαιπωρίας της Κάιλα, τελείωσε» μετά από μία ολόκληρη ζωή στην αιχμαλωσία.

BREAKING: Kayla, an orca trapped at #SeaWorld her entire life, has DIED in a tank at the #Orlando abusement park. She never got to swim in the ocean.



Kayla was forced to move around the country from park to park & heartbreakingly lost babies over the years 💔 pic.twitter.com/DClMYXJmKg