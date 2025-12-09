Το 2025 θα είναι το δεύτερο θερμότερο έτος που καταγράφηκε ποτέ, εκτιμά ο Copernicus

Το 2025 το δεύτερο θερμότερο έτος που καταγράφτηκε ποτέ, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο Copernicus, «ισοφαρίζοντας» το 2023.

Ο φετινός Νοέμβριος ήταν «ο τρίτος θερμότερος σε παγκόσμια κλίμακα» που έχει καταγραφεί, υπογραμμίζει το παρατηρητήριο, με την υπηρεσία για την κλιματική αλλαγή (C3S) να εξηγεί: «Το 2025 είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα καταλήξει στη δεύτερη ή τρίτη πιο θερμή χρονιά που έχει καταγραφεί πιθανόν ισοφαρίζοντας το 2023».

Οι μετρήσεις της υπηρεσίας έδειξαν, ότι η μέση παγκόσμια θερμοκρασία των 11 μηνών του 2025 ήταν κατά 0,6° Κελσίου υψηλότερη συγκριτικά με τον μέσο όρο της περιόδου 1991-2020.

Η ανωμαλία της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας την περίοδο από τον Ιανουάριο ως τον Νοέμβριο του 2025 ήταν 0,60° Κελσίου πάνω από τον μέσο όρο της περιόδου 1991-2020, ή 1,48° Κελσίου πάνω από την περίοδο αναφοράς της προβιομηχανικής εποχής 1850-1900, προτού το κλίμα αρχίσει να θερμαίνεται με διάρκεια εξαιτίας της ανθρώπινης δραστηριότητας, όπως ενημέρωσε η υπηρεσία.

Ο απολογισμός για τα επίπεδα θερμοκρασίας μοιάζει με του 2023 και είναι πιθανό, μετά τις τελικές μετρήσεις, το 2025 να βρεθεί μεταξύ των υψηλότερων θερμοκρασιών, ύστερα από το ιστορικό υψηλό του 2024.

Copernicus: Η ανθρωπογενής κλιματική απορρύθμιση και ο θερμός Νοέμβριος

Η ανθρωπογενής κλιματική απορρύθμιση κάνει τα ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα συχνότερα, φονικότερα και πιο καταστροφικά. Ο Νοέμβριος επηρεάστηκε από «ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα, ιδίως τους τροπικούς κυκλώνες στη νοτιοανατολική Ασία, που προκάλεσαν καταστροφικές πλημμύρες μεγάλης κλίμακας και ανθρώπινες απώλειες», εξηγεί ο Κοπέρνικος.

Σε μηνιαία κλίμακα, ο Νοέμβριος ήταν ο τρίτος πιο θερμός στην ιστορία, έπειτα από εκείνους του 2023 και του 2024, με τη μέση θερμοκρασία στην επιφάνεια της υφηλίου να φθάνει τους 14,02° Κελσίου, ή αλλιώς να είναι 0,65° Κελσίου υψηλότερη από τον μέσο όρο της περιόδου 1991-2020.

Από τα δεδομένα του ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου, προκύπτει, ότι ο μέσος όρος των θερμοκρασιών την περίοδο μεταξύ του 2023 και του 2025 ίσως υπερβεί το όριο του 1,5° Κελσίου συγκριτικά με την προβιομηχανική εποχή -για πρώτη φορά σε κλίμακα τριετίας.

Πριν από δέκα χρόνια, η συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα διατύπωνε τη φιλοδοξία να μείνει η αύξηση της θερμοκρασίας της υφηλίου κάτω από τους 2° Κελσίου και ει δυνατόν να περιοριστεί στον 1,5° Κελσίου.

Αλλά η υπέρβαση αυτού του τελευταίου ορίου «είναι πλέον αναπόφευκτη», σχολιάζει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, ευχόμενος αυτό να είναι προσωρινό.

«Αυτά τα ορόσημα δεν είναι αφηρημένα-αντανακλούν τον επιταχυνόμενο ρυθμό της κλιματικής αλλαγής και ο μόνος τρόπος να αμβλύνουμε τη μελλοντική αύξηση της θερμοκρασίας είναι να μειώσουμε τις εκπομπές αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου», τόνισε η Σαμάνθα Μπέρτζες, ειδική για την κλιματική αλλαγή στον Κοπέρνικο.

Συγκρατημένες οι κινήσεις για την κλιματική αλλαγή μετά την COP30

Οι προσδοκίες σε πολυμερή κλίμακα μάλλον εξασθενούν, ιδίως από τη στιγμή που οι συμμετέχουσες στην COP30 χώρες τον Νοέμβριο κατέληξαν σε συγκρατημένη συναίνεση όσον αφορά τη δράση για το κλίμα, χωρίς σχέδιο για την εγκατάλειψη των ορυκτών καυσίμων, με απούσες τις ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λούλα, δεν κατάφερε να πείσει τις πετρελαιοπαραγωγικές χώρες του Βορρά και του Νότου και τις αναδυόμενες οικονομίες να στείλουν συλλογικό φιλόδοξο μήνυμα όσον αφορά την επιτάχυνση της κατάργησης των ορυκτών μορφών ενέργειας.

Σύμφωνα με τα δεδομένα του Κοπέρνικου, οι θερμοκρασίες ήταν υψηλότερες από τον μέσο όρο τον περασμένο μήνα σε όλο τον κόσμο, αλλά ιδιαίτερα στον βόρειο Καναδά, κάτω από τον Αρκτικό ωκεανό και σε όλη την Ανταρκτική.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP