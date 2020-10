Η Cardi B διέρρευσε κατά λάθος μια γυμνή φωτογραφία της στο Instagram και λίγο αργότερα σχολίασε το περιστατικό σε ηχητικό κλιπ μέσω Twitter.

Όταν μια ιδιωτική φωτογραφία του στήθους της δημοσιεύτηκε στα Instagram Stories, η διάσημη ράπερ επιβεβαίωσε πως η εικόνα που διέρρευσε ήταν από δικό της λάθος.

Και μετά αποφάσισε να αναφερθεί ευθέως στο περιστατικό, εξηγώντας τι ακριβώς συνέβη. «Θεέ μου, γιατί έπρεπε να με κάνει τόσο γ**μένα ηλίθια», είπε εξοργισμένη η Cardi B, σημειώνοντας ωστόσο πως θέλει να προχωρήσει με το θέμα. «Δεν θα αυτομαστιγωθώ καν γι' αυτό. Απλώς θα φάω το πρωινό μου», είπε.

Μετά την κυκλοφορία του ηχητικού κλιπ, η ράπερ αναφέρθηκε και σε άλλες φήμες σχετικά με την ιδιωτική φωτογραφία στο Instagram Story της.

Κάποιοι από τους φανς της πίστεψαν πως θα κάνει μήνυση για υποκλοπή και κυβερνοεπίθεση ή πως έφταιγε κάποιος άλλος για την ατυχή διαρροή της φωτογραφίας, ωστόσο η Cardi B διέψευσε τα πάντα. «Σε κανέναν δεν θα κάνω μήνυση. Ήταν δικό μου μπέρδεμα, συμβαίνει», εξήγησε.

Αν και η αφαίρεσε αμέσως την φωτογραφία, κάποιοι χρήστες στο ίντερνετ πρόλαβαν να την αποθηκεύσουν με αποτέλεσμα η εικόνα να κυκλοφορήσει ευρέως στα social media.

Οι φανς της, όμως, έσπευσαν να την υπερασπιστούν εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους και δημιούργησαν μάλιστα σχετικό hashtag, το #BoobsOutForCardi, όπου ποστάρουν τόπλες φωτογραφίες τους.

#boobsoutforcardi don’t mind if I do participate 😅 pic.twitter.com/PHOroDekrl

the gworls said they wanted the #BoobsOutForCardi, so it’s giving...... https://t.co/hxAAiGPYP0