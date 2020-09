Ο Andrew Lloyd Webber δημοσίευσε ένα βίντεο στο TikTok όπου χορεύει το τραγούδι «WAP»» των Cardi B και Megan Thee Stallion, το οποίο έκανε επίσης remix.

Ο 72χρονος συνθέτης κοινοποίησε στον επίσημο λογαριασμό του στο TikTok ένα βίντεο δέκα δευτερολέπτων, που τον δείχνει να χορεύει το δημοφιλές τραγούδι μέσα στο σπίτι του.

Στο επόμενο πλάνο, φαίνεται να παίζει στο πιάνο την διάσημη εισαγωγή του «Phantom of the Opera» από το 1986.

Οι φανς του συνθέτη στο Twitter αρχικά απόρησαν με το βίντεο και γενικά διχάστηκαν με κάποιους να σχολιάζουν χλευαστικά, «Απαγορεύστε αμέσως το TikTok», προσθέτοντας πως η ιδέα τούς έκανε να αισθανθούν «άβολα».

«Βασικά δεν με ενδιαφέρει καθόλου το TikTok, αλλά αν οποιοσδήποτε πει ότι αυτό δεν είναι καθαρή τέχνη, τότε κάνει λάθος», σημείωσε άλλος χρήστης.

No one:

Not a living soul:

@OfficialALW: I wonder how WAP and Phantom of the Opera sound together.....



THERE IS NO REASON THIS SHOULD EXIST 😂😂😂😂😂😂😂😂😂