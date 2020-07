Μια περίεργη και λίγο τρομακτική στιγμή βίωσε ο πρίγκιπας Κάρολος όταν ένας άντρας, με τον οποίο συνομιλούσε, λιποθύμησε ξαφνικά, πέφτοντας στο έδαφος.

Ο Κάρολος με την Καμίλα, Δούκισσα της Κορνουάλης συναντήθηκαν με υπαλλήλους ενός σουπερμάρκετ προκειμένου να τους ευχαριστήσουν για τις επιπλέον προσπάθειες στη διάρκεια της πανδημίας.

Ενώ ο πρίγκιπας Κάρολο συνομιλούσε με ένα υπάλληλο, εκείνος ξαφνικά άρχισε να παραπαίει, με το σώμα του να κουνιέται για ελάχιστα δευτερόλεπτα μπρος και πίσω, πριν τελικά χάσει τις αισθήσεις του και σωριαστεί στο έδαφος.

Αμέσως τον συνόδευσαν εκτός χώρου για να ελέγξουν καλύτερα την υγεία του, αλλά πρόλαβε να συνέλθει εγκαίρως συνεχίζοντας την συνομιλία του με τον πρίγκιπα Κάρολο.

Asda worker faints in front of Prince Charles



The #Royal was receiving a tour of the #Bristol distribution centre on Thursday when the worker passed out. pic.twitter.com/oJBCLVXVdB