Έγκυος φέρεται να είναι η Gigi Hadid, που σύμφωνα με το TMZ, περιμένει το πρώτο της παιδί με τον σύντροφό της και πρώην μέλος των One Direction, Zayn Malik.

Το δημοσίευμα, που επικαλείται «πηγές της οικογένειας», αποκαλύπτει πως το σουπερμόντελ είναι περίπου 20 εβδομάδων έγκυος, και παρόλο που δεν διευκρινίζεται αν το ζευγάρι γνωρίζει το φύλο του μωρού, το ΤΜΖ αναφέρει πως και οι δυο οικογένειες είναι κατενθουσιασμένες.

Προς το παρόν δεν έχει υπάρξει επίσημη δήλωση ούτε από την 25χρονη Gigi ούτε από τον 27χρονο Zayn, αλλά λίγο μετά το δημοσίευμα του ΤΜΖ, το Entertainment Tonight μετέδωσε και αυτό την είδηση, υποστηρίζοντας επίσης πως πηγή επιβεβαίωσε την εγκυμοσύνη.

Η Chrissy Teigen ήταν από τους πρώτους που έσπευσε να ευχηθεί δημοσίως στο ζευγάρι, συγχαίροντας επίσης την Golnesa 'GG' Gharachedaghi που γέννησε την περασμένη εβδομάδα. «Η Gigi Hadid είναι έγκυος και η Gigi του Shahs [of Sunset] γέννησε το μωρό της. Μεγάλη μέρα για τις Gigi! Συγχαρητήρια σε όλες!», έγραψε το διάσημο μοντέλο και σύζυγος του John Legend.

Gigi Hadid is pregnant and Gigi from shahs had her baby today!!! it is a big day for gigis!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Congrats to all Gigis!!!!