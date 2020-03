Η Lady Gaga επέλεξε τον οικειοθελή αυτοπεριορισμό εν μέσω της επιδημίας του κορωνοϊού και συμβουλεύει τους φανς της να κάνουν το ίδιο.

Το Σάββατο, η δημοφιλής τραγουδίστρια δημοσίευσε στα social media μια φωτογραφία που φαίνεται καθισμένη στον καναπέ του σπιτιού της, έχοντας στο πλευρό της τα αγαπημένα της κατοικίδια.

«Λοιπόν, μίλησα με μερικούς γιατρούς και επιστήμονες. Δεν είναι ό,τι πιο εύκολο για τον καθένα αυτή την στιγμή, αλλά το καλύτερο/πιο υγιές πράγμα που μπορούμε να κάνουμε είναι ο αυτοπεριορισμός και να μην βρισκόμαστε με άτομα άνω των 65 ετών ή σε μεγάλες ομάδες», έγραψε στο μήνυμά της.

Η βραβευμένη με Γκράμι και Όσκαρ τραγουδίστρια κάλεσε ταυτόχρονα σε ενότητα και όχι φόβο και διχασμό καθώς ο κόσμος δίνει μάχη για να θέσει υπό έλεγχο την πανδημία κορωνοϊού.

«Μακάρι να μπορούσα να δω τους γονείς και τους παππούδες μου αυτή τη στιγμή αλλά είναι πολύ πιο ασφαλές να μην το κάνω ώστε να μην αρρωστήσουν σε περίπτωση που έχω τον ιό. Κάνω παρέα με τους σκύλους μου στο σπίτι. Σας αγαπώ, θα το ξεπεράσουμε. Πιστέψτε με, μίλησα στον Θεό- μου είπε πως θα γίνουμε καλά», πρόσθεσε η ίδια.

Πρόσφατα είχε δημοσιεύσει ένα ακόμη μήνυμα, ενθαρρύνοντας τους θαυμαστές της να είναι λίγο πιο καλοί μεταξύ τους.

«Τώρα είναι πιο σημαντικό από ποτέ να είμαστε συμπονετικοί», έγραψε η Lady Gaga σε μήνυμά της στο Twitter. «Για εκείνους που είναι άρρωστοι, ή εκείνους που δεν είναι και φοβούνται. Είμαστε σε αυτό μαζί. Σας αγαπώ κόσμε», σημείωσε.

Now it’s as important as ever to be kind. For those who are sick, or those who are not and are scared. We’re in this together. I love you world 🌎❤️