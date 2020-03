Οι μάστερ του prog rock, Phil Collins, Mike Rutherford και Tony Banks, κοινώς Genesis, θα εμφανιστούν ξανά μαζί στη σκηνή μετά από 13 χρόνια.

Μετά και την επίσημη ανακοίνωση στο πρωινό σόου του Zoe Ball στο BBC Radio 2, η μπάντα με ανάρτησή της στην σελίδα τους στο Instagram έγραψε: «Και τότε ήταν τρεις» προϊδεάζοντας τους φαν για την επικείμενη περιοδεία τους στην Βρετανία.

Η τελευταία φορά που εμφανίστηκαν μαζί οι Genesis ήταν το 2007 – αλλά με τον Phil Collins ως ντράμερ πριν από 14 χρόνια - και έκτοτε πάντα υπήρξαν φήμες για επανένωσή τους.

Οι Genesis ξεκίνησαν ως σχολικό συγκρότημα από παιδιά που φοιτούσαν σε σχολείο του Surrey το 1967 και λίγα χρόνια αργότερα γνώρισαν τεράστια επιτυχία.

Καθιερώθηκαν ως ένα από τα σπουδαιότερα prog rock συγκροτήματα στον κόσμο. Με το τέταρτο άλμπουμ τους, το «Foxtrot», ξεκίνησαν την πρώτη μεγάλη τους περιοδεία που σύντομα θα τους καθιέρωνε στο παγκόσμιο μουσικό στερέωμα.

Το πρώτο πλήγμα ήρθε μετά το 1974 και το άλμπουμ τους «The Lamb Lies Down on Broadway», οπότε και ο Peter Gabriel αποφάσισε να αποχωρήσει και να ακολουθήσει σόλο καριέρα. Η απόφασή του αυτή σύντομα τον δικαίωσε.

Σταδιακά ο ήχος της μπάντας άρχισε να αλλάζει και από ένα prog rock γκρουπ οι Genesis άρχισαν να «μαλακώνουν» και να μπαίνουν δυναμικά σε ένα πιο ευρύ ποπ μουσικό πλαίσιο.

Μετά την αποχώρηση του Gabriel, ο Phil Collins ανέλαβε τα ηνία παίρνοντας τη θέση του frontman της μπάντας και οι Genesis απογειώθηκαν. Γνώρισαν τεράστια επιτυχία με το «Trick of the Tail» το 1976, αλλά έναν χρόνο αργότερα ήρθε και η δεύτερη απώλεια με την αποχώρηση του Steve Hackett. Οι Genesis έγιναν τρεις και πλέον αποτελούνταν από τους Collins, Rutherford και Banks.

Υπολογίζεται ότι το συγκρότημα έχει πουλήσει περίπου 100 με 150 εκατ. δίσκους ενώ το 2010 απέκτησαν το δικό τους αστέρι στο Rock and Roll Hall of Fame. Το τελευταίο τους άλμπουμ «Calling All Stations» κυκλοφόρησε το 1997.

