Παρόλο που έχει κατηγορηθεί από τουλάχιστον 87 γυναίκες για σεξουαλική επίθεση και βιασμό, ανάμεσά τους και πολλές διάσημες όπως η Σάλμα Χάγιεκ, ο Χάρβεϊ Γουάινστιν εξακολουθεί να κυκλοφορεί ελεύθερος.

Ο Αμερικανός παραγωγός βρέθηκε το βράδυ της Τετάρτης στην παράσταση Actors Hour για νέα ταλέντα στη Νέα Υόρκη, όπου τρεις γυναίκες εξαπέλυσαν δημοσίως επίθεση εναντίον του με το κοινό ωστόσο να τις γιουχάρει, ζητώντας τους να σταματήσουν.

Η συγγραφέας θεατρικών έργων Zoe Stuckless είπε πως ο Γουάινστιν καθόταν παρέα με μερικές νεαρές γυναίκες και δυο σωματοφύλακες. «Δεν κρυβόταν, είχε έρθει για να δει νεαρούς καλλιτέχνες, ευάλωτους επί σκηνής», είπε η ίδια.

Η κωμικός Kelly Bachman, που συμμετείχε στην παράσταση, είπε πως ένιωσε «τον αέρα να τελειώνει μέσα στο δωμάτιο, όταν ξεμπρόστιασε τον Γουάινστιν». Ωστόσο «οι διοργανωτές, bartenders και ένα αριθμός άλλων ανθρώπων της γιούχαραν να σταματήσει», έγραψε κάποιος στο Facebook.

Σε βίντεο από την βραδιά, η Bachman ακούγεται να λέει: «Υπάρχει ένας ελέφαντας στο δωμάτιο... Είναι περισσότερο σαν τον Φρέντι Κρούγκερ, βασικά». Όπως εξήγησε αργότερα, είχε σοκαριστεί από το γεγονός πως ο Γουάινστιν κυκλοφορούσε έτσι απλά δημοσίως. «Όσο περισσότερο περίμενα οι διοργανωτές να το πετάξουν έξω ή κάποιος άλλος συμμετέχων να τον κράξει ή το κοινό να αποδοκιμάσει, τόσο πιο πολύ παρέλυα από την σιωπή. Καθόταν εκεί, μπορώντας να γελάει, να χειροκροτά, να πίνει και να φλερτάρει και κανείς δεν έλεγε τίποτα», δήλωσε. Μετά τα λεγόμενά της επί σκηνής, οι σωματοφύλακες του Γουάινστιν την έβγαλα έξω. «Οι διοργανωτές χάρηκαν πολύ που έφυγα», πρόσθεσε η ίδια.





Η Amber Rollo, επίσης κωμικός που συμμετείχε και επιτέθηκε στον παραγωγό, έγραψε στο Twitter πως ο λόγος που σοκαρίστηκε, δεν ήταν επειδή θεωρεί ότι ο Γουάνστιν θα έπρεπε να ντρέπεται καθώς «προφανώς και δεν έχει ίχνος ντροπής», αλλά επειδή εμφανίστηκε σε μια βραδιά από και για καλλιτέχνες.

***TW Sexual Assault***



Hey everyone. You might have seen my tweet about cursing out Harvey Weinstein last night. As a rape survivor I'm so furious and sad and frustrated.



Here is a thread about what happened. — Downright Rude (Amber Rollo) (@ambercrollo) October 24, 2019





Στο διάλειμμα, οι Zoe Stuckless και Amber Rollo πλησίασαν τον Γουάινστιν στο τραπέζι του. «Κανείς δεν θα πει τίποτα; Αλήθεια; Είσαι ένα τέρας και πρέπει να εξαφανιστείς», ακούγεται να φωνάζει η Struckless σε σχετικό βίντεο που κυκλοφόρησε. Όπως εξήγηση, την συνόδευσαν επίσης έξω οι σωματοφύλακές του. «Όταν βγήκα από το κτίριο, κλαίγοντας από τα νεύρα, με πλησίασε μια ομάδα γυναικών να με ευχαριστήσουν που τόλμησα να υψώσω την φωνή μου», πρόσθεσε η ίδια.

Hey all, I know I’m late to the conversation here. I don’t usually use twitter but it seems like that’s where a lot of this conversation is happening. Last night I confronted Harvey Weinstein in a bar along with a number of other artists. Heres the thread (1/?) #HarveyWeinstein pic.twitter.com/L8Oee5hAO7 — Zoe Stuckless (@revoltchild) October 25, 2019





Οι διοργανωτές της παράστασης υποστήριξαν πως ο Γουάινστιν δεν ήταν προσκεκλημένος από αυτούς και ζήτησαν συγγνώμη για την παρουσία του εκεί. «Πιστεύουμε πως οι άνθρωποι που μίλησαν φέρθηκαν πολύ γενναία και δικαιολογημένα και ενθαρρύνουμε πλήρως την ελευθερία του λόγου. Ζητούμε συγγνώμη για τον τρόπο που αντιμετωπίστηκε η κατάσταση», ανέφεραν σε ανάρτηση, που πλέον έχει διαγραφεί.

Ωστόσο, η Rollo υποστηρίζει πως η Alexandra Laliberte, υπεύθυνη του Actors Hour, κάλεσε προσωπικά τον Γουάινστιν, ενώ μια άλλη συμμετέχουσα λέει πως πολλοί συμμετέχοντες επιβεβαίωσαν ότι ο παραγωγός είχε κρατημένο τραπέζι ειδικά για εκείνον και το προηγούμενο βράδυ.

As a follow up, the organizer (Actor's Hour) has stated that he wasn't invited. This is contradicted by multiple attendees that have been assured that he was personally invited by the organizer and had a table reserved especially for him at last night show AND the previous show. — Kaitlyn Hamby (@KaitHammy) October 24, 2019





Με πληροφορίες από Dazed και Guardian