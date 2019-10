Η Μέγκαν Μαρκλ μιλά για το πώς αντιμετώπισε την αρνητική δημοσιότητα που δέχτηκε κατά τους πρώτους μήνες της εγκυμοσύνης της.



Σε απόσπασμα από το ντοκιμαντέρ «Harry & Meghan: An African Journey» που δημοσιεύτηκε το Σάββατο, η Μέγκαν εξομολογείται την «μάχη» που έδωσε με την αρνητική δημοσιότητα που δέχτηκε κατά τους πρώτους μήνες της εγκυμοσύνης της.



Ειδικότερα, το ντοκιμαντέρ το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στη Βρετανία την Κυριακή φέρνει στο φως εξαιρετικά σπάνιο υλικό από την προσωπική ζωή του βασιλικού ζευγαριού κατά τη διάρκεια της πρόσφατης περιοδείας στη νότιο Αφρική. Σε αυτό, η Μέγκαν Μάρκλ εξομολογείται στον Τομ Μπράντμπι για το πώς αντιμετώπισε την αρνητική προσοχή που δέχτηκε από τον Τύπο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της.





«Οποιαδήποτε γυναίκα, ειδικά όταν είναι έγκυος, είναι πραγματικά ευάλωτη και αυτό ήταν μία πραγματική πρόκληση. Και μετά, όταν έχεις ένα νεογέννητο. Και πραγματικά αυτό για μία γυναίκα είναι "πολύ"», λέει και συνεχίζει « όλο αυτό μεγαλώνει καθώς προσπαθείς να είσαι μία νέα μαμά ή προσπαθείς να είσαι νίοπαντρη. Είναι...κάπως ζόρικο. Σ ευχαριστώ που ρώτησες γιατί ελάχιστοι άνθρωποι με ρώτησαν αν είμαι καλά, αλλά αυτό είναι ένα τεράστιο υπαρκτό ζήτημα να περάσει κανείς πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας».



Κατά τη διάρκεια του αποσπάσματος, ο Μπράντμπι ρωτά τη Μέγκαν εάν «θα ήταν δίκαιο» να πει το «δεν είσαι πραγματικά καλά» σημαίνει ότι «ήταν στην πραγματικότητα μια μάχη» με την ίδια να απαντά «ναι».

ITV's @tombradby spoke to Meghan as he gained exclusive access to the royal couple as they toured Africa for 10 days with their son Archie.



The documentary, Harry & Meghan: An African Journey, airs on Sunday at 9pm on @ITV #HarryandMeghan https://t.co/Uy21iE6ozJ pic.twitter.com/XYlHVytiHF