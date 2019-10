Αστέρες του Χόλιγουντ και του Μπόλιγουντ βρέθηκαν στη Σαουδική Αραβία σε συνέδριο για την προώθηση της βιομηχανίας ψυχαγωγίας του βασιλείου, σχεδόν ένα χρόνο μετά τη δολοφονία του δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι.

Ο Jackie Chan, ο Jean-Claude van Damme, ο Jason Momoa μαζί με τον Shah Rukh Khan, που είναι γνωστός στην Ινδία ως βασιλιάς τoυ Bollywood, ήταν οι τέσσερις διάσημοι προσκεκλημένοι της Σαουδικής Αραβίας.

Οι ηθοποιοί πόζαραν μαζί για φωτογραφίες μέσα στο Ritz Carlton, το οποίο φιλοξενεί το διήμερο Joy Forum. Οι αμοιβές τους δεν έχουν αποκαλυφθεί, αλλά η είδηση προκαλεί αίσθηση διεθνώς.

