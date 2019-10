Ο Λικ Μπεσόν ένας από τους πιο γνωστούς σκηνοθέτες της Γαλλίας, αρνείται τις κατηγορίες πως βίασε μια νεαρή ηθοποιό.

Η Σαντ Βαν Ρόι κατηγόρησε τον Μπεσόν ότι επανειλημμένα τη βίαζε για μια περίοδο δύο ετών. Ένας δικαστής άνοιξε εκ νέου την υπόθεση την περασμένη εβδομάδα, οκτώ μήνες μετά αφότου είχε μπει στο αρχείο, ύστερα από νέα καταγγελία της ηθοποιού.

Ο Μπεσόν παραδέχτηκε ότι είχε σχέση μαζί της, αλλά αρνείται το βιασμό. Μιλώντας για το θέμα δημοσίως για πρώτη φορά την Τρίτη, είπε ότι ήταν ένα «απόλυτο ψέμα». Πρόσθεσε: «Δεν έχω βιάσει ποτέ μια γυναίκα στη ζωή μου».



Η Βαν Ρόι κατηγόρησε τον σκηνοθέτη ότι τη βίασε σε ξενοδοχείο στο Παρίσι τον Μάιο του 2018. Σε συνέντευξή της στο France Info η 28χρονη βελγο-ολλανδή περιέγραψε τη σχέση της με τον σκηνοθέτη ως έναν «επαναλαμβανόμενο» βιασμό.

Αλλά, η αρχική έρευνα έληξε όταν οι εισαγγελείς του Παρισιού δήλωσαν ότι δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία. Οκτώ άλλες γυναίκες έχουν μιλήσει εναντίον του σκηνοθέτη καταγγέλλοντας σεξουαλική κακοποίηση. Υπάρχουν λίγες λεπτομέρειες σχετικά με αυτές τις αξιώσεις. Ο Μπεσόν είναι 60 ετών και έχει σκηνοθετήσει πολλές γνωστές ταινίες όπως το The Big Blue το 1988, καθώς και τα Subway, Leon και Nikita. Η Βαν Ρόι 28 ετών, έπαιξε δεύτερους ρόλους σε δύο από τις ταινίες του, το Taxi 5 και το Valerian and the City of a Thousand Planets.