Ο Μάθιου Νόουλς, πατέρας της Beyonce, αποκάλυψε πως πρόσφατα διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού.

Σε συνέντευξή του στο Good Morning America του ABC, μίλησε για την μάχη του με την ασθένεια αλλά και πώς αντέδρασε η οικογένειά του όταν το έμαθε. «Είναι τα γονίδια. Επίσης σημαίνει πως τα παιδιά μου έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα, διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο, ακόμη και τα εγγόνια μου κινδυνεύουν περισσότερο. Αλλά το διαχειρίστηκαν όπως έπρεπε- πήγαν και έκαναν την εξέταση», ανέφερε ο ίδιος.

Ο 67χρονος πατέρας της διάσημης τραγουδίστριας, είπε πως είχε παρατηρήσει μια επαναλαμβανόμενη κηλίδα αίματος στις μπλούζες του και η σύζυγός του πρόσθεσε πως είχε δει το ίδιο στα σεντόνια τους. Αμέσως επικοινώνησε με τον γιατρό του, έκαναν μαστογραφία και διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού.

«Έχω τέσσερα πράγματα για να ανησυχώ: καρκίνος του προστάτη, καρκίνος στο πάγκρεας, μελάνωμα και καρκίνος του μαστού. Για την υπόλοιπη ζωή μου πρέπει να είμαι πολύ προσεκτικός και να κάνω όλες τις εξετάσεις», εξήγησε.

