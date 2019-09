Ο Demna Gvasalia αποχώρησε από τον Vetements, αλλά παραμένει στον οίκο Balenciaga, τον οποίο δείχνει πως έχει θέσει σε τροχιά απόλυτης σύγκρουσης με το κλασικό και αναμενόμενο.

Οι κούκλες βιτρίνας που επιλέχθηκαν για το νέο κατάστημα στη Νέα Υόρκη, κατάφεραν να γίνουν talk of the town και το διαδίκτυο λατρεύει να τις σχολιάζει.

Υπερρεαλιστικές και με χαρακτηριστικά που είναι ικανά να μπερδέψουν ή να τρομάξουν έναν ανυποψίαστο που περπατά μέσα στο κατάστημα ή χαζεύει τη βιτρίνα, οι κούκλες αυτές σίγουρα είναι κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί.

Balenciaga are Taking their Mannequins to a different Level!🤯 pic.twitter.com/V2zSO03iCS