Ο Γιάννης Σπαλιάρας θα συμμετάσχει σε μία ιδιαίτερα δημοφιλή σειρά που προβάλλεται μέσω της συνδρομητικής πλατφόρμας Netflix.

Όπως αποκάλυψε ο ίδιος σε πρόσφατη συνέντευξή του, θα αναλάβει έναν ρόλο στο "El Señor de los Cielos" (σ.σ The Lord of the Skies) που έχει ήδη κλείσει έξι κύκλους και μπαίνει στην έβδομη σεζόν, παίρνοντας στην πορεία αρκετά βραβεία. Η σειρά διαδραματίζεται στη δεκαετία του 1990 και περιστρέφεται γύρω από τη ζωή ενώ διακινητή ναρκωτικών, του Amado Carrillo Fuentes, που ανέλαβε τα ηνία του καρτέλ Juárez. Κέρδισε το ψευδώνυμο του «Άρχοντα των Ουρανών», επειδή διέθετε μεγάλο αριθμό αεροπλάνων με τα οποία μετέφερε τα παράνομα ναρκωτικά ενώ ήταν γνωστό και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, συνολικού ύψους 2000 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο πρώην παίκτης του ριάλιτι επιβίωσης Survivor θα εναρκώσει έναν Έλληνα πράκτορα της CIA που προσπαθεί να πιάσει τον πρωταγωνιστή. «Θα υποδυθώ έναν Έλληνα, το Νίκο, ο οποίος δουλεύει για την CIA. Προσπαθεί λοιπόν να συλλάβει τον Amado Carrillo Fuentes τον μεγαλύτερο έμπορο ναρκωτικών της εποχής», εξηγεί.

Ερωτηθείς σχετικά με τις ξένες γλώσσες που θα κληθεί να μιλήσει για χάρη του ρόλου, ο Γιάννης Σπαλιάρας λέει πως το σενάριο του επιβάλει τρεις γλώσσες: «Θα μιλάω Ισπανικά, Αγγλικά και Ελληνικά. Μιλάω λίγα Ιταλικά, γιατί έχω μείνει για μεγάλα διαστήματα στο Μιλάνο. Οι λατινογενείς γλώσσες έχουν αρκετά κοινά κι έτσι στην αρχή με βοηθούσε. Στη συνέχεια όμως με μπέρδευε, γιατί όταν ήθελα να πω κάτι στα ισπανικά μου ερχόταν πρώτα το ιταλικό. Όσο όμως περνά ο καιρός αποβάλλω τα ιταλικά και εξοικειώνομαι περισσότερο με την ισπανική γλώσσα».

«Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ όταν μου έστειλαν μια σκηνή που έπρεπε να πω στα αγγλικά και στα ισπανικά. Ενώ αποστηθίζω εύκολα κείμενα, όταν έφτασε η ώρα για τα ισπανικά αγχώθηκα γιατί είχα μόλις τρεις ώρες για να προετοιμαστώ και ήθελα να στείλω κάτι αξιοπρεπές, ώστε να νιώθω καλά με τον εαυτό μου».

Η σειρά δεν περιλαμβάνεται για την ώρα στο ελληνικό πακέτο του Neflix. «Τέτοιες δουλειές είναι πολύ δύσκολο να "κλείσει" ένας Έλληνας ηθοποιός όσο βρίσκεται στην Ελλάδα. Είναι μηδαμινές οι πιθανότητες. Συνήθως για να πάρεις ένα μικρό ρόλο πρέπει να αφιερώσεις μια πενταετία στο Los Angeles και νιώθω πολύ τυχερός!», είπε μιλώντας στο Gossip-tv.

Το μοντέλο, ανέβασε πρόσφατα και φωτογραφία από τα γυρίσματα στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. «Αληθεια δεν ξέρω τι να πω... η πραγματικότητα ξεπερνάει την φαντασία... La Victoria esta dedicada a mi padre».