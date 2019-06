View this post on Instagram

Η κυρία Σκορδά να μας φέρει την απόδειξη ότι έγραψα κάτι άσχημο να μάθει ο κόσμος την αλήθεια !!! Θα τα πουμε στο δικαστήριο η εάν έχει τα κότσια να δείξει το στορυ να δείτε όλη την αλήθεια δεν φοβάμαι κανέναν γιατί απλά δεν έκανα ούτε πρόσβαλα κάποιον !!! Απλά κρίμα για τα ψεμματα τους !!!