Η πρώην Μις Μόσχα που παντρεύτηκε τον Βασιλιά της Μαλαισίας δημοσίευσε στα social media τις πρώτες επίσημες φωτογραφίες από τον γάμο τους, σπάζοντας την σιωπή του ζευγαριού που δεν είχε κάνει καμία δημόσια δήλωση εδώ και έξι μήνες, από τότε δηλαδή που έγινε γνωστό ότι παντρεύτηκαν.
Η είδηση του γάμου είχε προκαλέσει διεθνή αίσθηση καθώς υπήρχε μεγάλη μυστικοπάθεια για το γάμο.
Η 25χρονη Rihana Oksana Petra, επέλεξε το Instagram αντί για κάποιο περιοδικό, για να αποκαλύψει τις εντυπωσιακές φωτογραφίες από τις δυο γαμήλιες τελετές σε Μαλαισία και Ρωσία, που σφράγισαν την σχέση της με τον 49χρονο Mohammad V Faris Petra.
Επίσης δημοσίευσε και την πρώτη φωτογραφία από τον μικρό γιο τους, Tengku Ismail Leon, που γεννήθηκε τον Μάιο, αλλά και διάφορες φωτογραφίες από την εγκυμοσύνη της, την οποία χαρακτήρισε ως «την δυσκολότερη περίοδο της ζωής μου», έχοντας περάσει τους τρεις τελευταίους μήνες στο νοσοκομείο.
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It was the most important and, at the same time, the most difficult period in my life. The last three months of pregnancy I spent in hospitals, staying in bed with droppers in my both hands. I had too many difficulties with pregnancy. The support of my closest people and my love for my son and Faith in the best helped me in that not simple time. Alhamdulillah for the safe outcome of pregnancy. Это был самый важный и, в то же время, самый сложный период в моей жизни. Последние три месяца беременности я провела в больницах, на капельницах, при полном постельном режиме, с множеством осложнений. Помогли поддержка близких и моя любовь к сыну и Вера в лучшее. И спасибо всевышнему за благополучный исход беременности.
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21 May 2019 - the Day, when my life was divided into "before" and "after". Everything that I was told about the changes occurring with a woman after the birth of a baby is true. This love is special. These feelings are completely new. I am greatful to Allah and my husband for our son. Now there are three of us. Thank you for choosing our family, Tengku Ismail Leon Petra Bin Tengku Muhammad V Faris Petra 21.05.2019- день, когда моя жизнь разделилась на "до" и "после". Все, что мне рассказывали об изменениях, происходящих с женщиной после рождения малыша - чистая правда. Эта любовь- особенная. Эти чувства- совершенно новые. Я благодарна Всевышнему и мужу за нашего сына. Теперь нас трое. Спасибо за то, что выбрал нашу семью, Тенку Исмаил Леон Петра Бин Тенку Мухаммад V Фарис Петра
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Kepada semua pengikut pengikut saya yang dihormati, jutaan Terima Kasih diucapkan ke atas komen-komen anda. Saya amat senang hati apabila membaca ucapan ikhlas dari anda semua. Kehidupan kami telah berubah sejak anak comel ini dianugerahkan kepada kami suami-isteri dan membawa bersamanya kasih sayang dan cinta. Alhamdulillah, sekarang kami adalah keluarga yang bahagia dan sifat kekeluargaan adalah penting dalam kehidupan kita semua. Oleh itu, diharap kita sama-sama menjaga keluarga kita dan juga satu sama lain. Dan semoga kita dan ahli keluarga kita terus sihat sejahtera dan sentiasa dilindungi dan dirahmati Allah swt. Dear Followers! Thank you for your warm kind comments. I am very pleased to read your congrats. Our life has changed since this little cute bunny came to our world. He came here to be give love and to be loved. When one person starts to take care of another one more than about himself, love turns into a family. Family and children are the most important things in this life. Take care of each other. Дорогие подписчики! Спасибо за ваши тёплые слова. Мне очень приятно читать ваши поздравления. Наша жизнь изменилась с появлением этого маленького человечка, который пришёл в этот мир дарить любовь и быть любимым. Когда каждый начинает заботиться о другом больше, чем о самом себе, любовь перерастает в семью. Семья и дети - это смысл жизни. Берегите друг друга.
Οι πρώτες φήμες για τον γάμο τους κυκλοφόρησαν στα social media πέρυσι αλλά η είδηση άρχισε να εξαπλώνεται παγκοσμίως νωρίτερα φέτος όταν έγινε γνωστή η παραίτηση του βασιλιά της Μαλαισίας. Να σημειωθεί πως είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας που συμβαίνει κάτι τέτοιο, στα τελευταία 60 χρόνια ανεξαρτησίας της πρώην βρετανικής αποικίας.
Ωστόσο, τότε το Παλάτι δεν έκανε καμία επίσημη ανακοίνωση για τους νεόνυμφους ούτε εξήγησε τους λόγους για την απόφασή του να εγκαταλείψει τον θρόνο, σχολιάζοντας απλώς πως υπήρξε ευγνώμων για την ευκαιρία που του δόθηκε. «Η Αυτού Μεγαλειότης λέει στο λαό της Μαλαισίας να συνεχίσει να είναι ενωμένος», περιορίστηκε να αναφέρει η ανακοίνωση του παλατιού, προσθέτοντας πως ο Μωάμεθ είναι έτοιμος να γυρίσει στην πολιτεία του Kelantan, που είναι η πατρίδα του.
Στην πρώτη της ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Instagram, που δημιούργησε στις αρχές Ιουνίου η Rihana, πρώην εστεμμένη που ασπάστηκε το Ισλάμ για τον νέο της σύζυγο, είπε πως νιώθει πολύ χαρούμενη επειδή μπορεί πλέον να μοιράζεται τις στιγμές της ζωής της με τους followers της.
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Welcome to my Official Instagram page. I will be happy to share with you the moments of my life. Greetings to all of you and thank you for your support! Добро пожаловать на мою официальную страницу в Инстаграм. Буду рада делиться с вами моментами своей жизни. Приветствую всех и благодарю за поддержку!
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7.06.2018 Birthday of our family. I will carry memories of this Day through my whole life. Our decision to be together led to the creation of a new social unit. Thank you, my dear relatives and friends for the warm greetings! 7.06.2018 День Рождения нашей семьи. Воспоминания об этом Дне я пронесу через всю свою жизнь. Наше решение быть вместе привело к созданию новой ячейки общества. Спасибо вам, дорогие мои близкие и друзья за тёплые поздравления!
Γράφοντας στην ρωσική, την αγγλική και την μαλαϊκή γλώσσα, η Rihana αποκάλυψε επίσης λεπτομέρειες για το πώς γνωρίστηκαν οι δυο τους. «Γνωριστήκαμε την άνοιξη του 2017 στην Ευρώπη. Εκείνη την περίοδο συνεργαζόμουν με τον κοινό μας φίλο και κοσμηματοπώλη Jacob Arabo. Μετά την εκδήλωση, πήγαμε για φαγητό, όπου γνώρισα έναν άντρα και μου συστήθηκε ως βασιλιάς της Μαλαισίας. Νόμιζα πως μου έκανε πλάκα και απάντησα στον ίδιο τόνο πως κι εγώ ήμουν επίσης η βασίλισσα της Μόσχας. Μιλούσαμε όλο το βράδυ και ανταλλάξαμε τηλέφωνα», έγραψε στο μήνυμά της.
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Bagi ramai orang, kisah pertemuan pertama saya dengan suami saya tetap menjadi misteri. Kami bertemu pada musim bunga 2017 di Eropah. Pada masa itu saya bekerjasama dengan rakan karib kami, Jacob Arabo. Selepas acara itu, kami pergi untuk makan malam, di mana saya berjumpa dengan seorang lelaki, dan beliau memperkenalkan dirinya sebagai Raja Malaysia. Saya menganggap itu sebagai jenaka semata-mata, dan saya pula bergurau bahawa saya juga adalah ratu di Moscow. Kami berbual sepanjang malam dan bertukar nombor telefon. Tidak lama kemudian terdapat berita yang muncul mengenai pelantikan raja, yang merupakan kawan baru saya ... untuk diteruskan For many people, the story of our first meeting with my husband remains to be a mystery. We met in spring 2017 in Europe. At that time I cooperated with our common friend jeweler Jacob Arabo. After the event, we went for dinner, where I met a man, and he introduced himself as king of Malaysia. I took it as a joke and joked back that I was also the queen of Moscow. We talked all evening and exchanged phone numbers. Soon there were news appeared about the appointment of the king, who was my new friend... to be continued Для многих людей остаётся загадкой история нашего знакомства с мужем. Это случилось в Европе, весной 2017 года. На тот момент я сотрудничала с нашим общим знакомым ювелиром Джейкобом Арабо. После мероприятия мы отправились на ужин, где я познакомилась с мужчиной, и он представился королем Малайзии. Я восприняла это как шутку и пошутила в ответ, что я тоже королева Москвы. Мы проговорили весь вечер и обменялись номерами телефонов. Вскоре в прессе появились новости о назначении короля, которым и был мой новый знакомый... продолжение следует
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The man who really loves his woman will do everything for his beloved one. Love and taking care is the base for strong and healthy relationship. Good husband will always support and be nice with his wife. Always is interested how does she feel and takes care of her, if she is tired. Always 100% keeps his promises. Always takes responsibility for the family and doesn’t put this responsibility on his wife’s shoulders During pregnancy he would give his wife increased attention, gifts and care. Relationship are based on how can people support and understand each other. Family is the result of the work of two people who can give love gratuitously!❤️ Next time I will write about woman... Мужчина, по-настоящему любящий свою женщину, сделает все для своей любимой. Любовь и забота - основа крепких и здоровых отношений. Любящий муж всегда поддержит и будет обходиться бережно со своей женой. Всегда поинтересуется как она себя чувствует и позаботится о ней, если она устала. Всегда, на 100%, сдерживает перед ней свои обещания. Всегда несет ответственность за свою семью и не перекладывает эту ответственность на слабые плечи женщины Во время беременности он будет уделять жене повышенное внимание, дарить подарки и ухаживать. Крепкие отношения строятся на поддержке и понимании друг друга. Семья - это результат работы двух людей, способных даровать любовь безвозмездно.❤️ В следущий раз напишу пост о женщине...
Σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης, το ζευγάρι παντρεύτηκε σε μια πολυτελή τελετή στη Μόσχα, στο Barvikha Concert Hall. Οι φωτογραφίες στο Instagram δείχνουν την νύφη με ένα κομψό νυφικό, διακοσμημένο με δαντελένια λουλούδια, ενώ ο γαμπρός φοράει την παραδοσιακή εθνική στολή της Μαλαισίας σε μπλε.
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Since childhood, I was dreaming about such wedding dress. I want to say thank you to the real Master @vyudashkin for making my dream come true. С детства мечтала о таком свадебном платье. Благодарю настоящего Мастера @vyudashkin за воплощение мечты в реальность.
Sembah Tahniah kepada SPB YDPA Sultan Muhammad V diatas pernikahan tuanku..— Is Hamid (@su_is91) 24 Νοεμβρίου 2018
Rakyat bersyukur dan berbangga menerima Permaisuri Agong.
Daulat Tuanku pic.twitter.com/hCK8WO1CCu