Πρόστιμο και απαγόρευση οδήγησης για έξι μήνες επιβλήθηκε στον Ντέιβιντ Μπέκαμ επειδή χρησιμοποιούσε το κινητό του τηλέφωνο ενώ οδηγούσε.

Ο 43χρονος πρώην ποδοσφαιριστής παραδέχθηκε ενώπιον του δικαστηρίου ότι όντως έκανε χρήση κινητού σε δρόμο του Λονδίνου το περασμένο Νοεμβρίου, κάτι που είχαν εντοπίσει τότε οι αρχές.

Ο διάσημος πρώην ποδοσφαιριστής είχε εντοπιστεί από τις αρχές να μιλά στο κινητό του τηλέφωνο ενώ οδηγούσε το αυτοκίνητό του, μάρκας Bentley, στις 21 Νοεμβρίου 2018, στην Great Portland Street του Λονδίνου.

Σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ τιμωρήθηκε για την πράξη του με αφαίρεση διπλώματος οδήγησης για έξι μήνες και πρόστιμο 750 λιρών (περίπου 870 ευρώ).

