Σάλος έχει προκληθεί στα βρετανικά ΜΜΕ με τις φωτογραφίες που έχουν καταγράψει το μελανιασμένο χέρι της Βασίλισσας Ελισάβετ.

Οι φωτογραφίες δημοσιεύτηκαν χθες και απεικονίζουν τη συνάντηση της Ελισάβετ στο Μπάκιγχαμ, με την Βασίλισσα της Ιορδανίας, Ράνια.

Το πιθανόν χτυπημένο χέρι της Βασίλισσας ξεχώρισε ως λεπτομέρεια καθώς η Ελισάβετ δεν φορούσε γάντια όπως συχνά κάνει και πλέον τα ταμπλόιντς έχουν επικεντρωθεί σε αυτό.

