Η Nicki Minaj πέταξε μέχρι την Κίνα για να συμμετάσχει, όπως νόμιζε, σε ένα μουσικό φεστιβάλ το περασμένο Σαββατοκύριακο, και τελικά βρέθηκε αντιμέτωπη με μια τεράστια απάτη.

Η διάσημη τραγουδίστρια υποτίθεται πως θα έπαιζε ένα σετ 90 λεπτών στο Djakarta Warehouse Project China και πήγε αεροπορικώς μέχρι την Σαγκάη για το σόου.

Σύμφωνα με το τοπικό Shanghaiist, το συγκεκριμένο φεστιβάλ ήταν ίδιο με ένα αντίστοιχο που γίνεται στο Μπαλί της Ινδονησίας, με ίδιο όνομα.

Ωστόσο οι διοργανωτές του φεστιβάλ στο Μπαλί εξέδωσαν ανακοίνωση στην οποία διευκρίνιζαν ότι εκείνο στη Σαγκάη δεν είχε την άδεια.

«Το φεστιβάλ που φημολογείται πως θα λάβει χώρα στη Σαγκάη στις 19 και 18 Νοεμβρίου δεν έχει άδεια για να χρησιμοποιήσει το σήμα κατατεθέν του DWP. Το DWP είναι ένα brand που ουδεμία σχέση έχει με την εκδήλωση», εξήγησαν στην ανακοίνωση.

Από την πλευρά τους οι διοργανωτές του φεστιβάλ στη Σαγκάη αρνήθηκαν οποιαδήποτε παρατυπία. Τα εισιτήρια κόστιζαν μέχρι και 400 δολάρια, με την Nicki Minaj να εμφανίζεται δίπλα σε ονόματα όπως εκείνο του DJ Snake.

Ένα σετ διάρκειας 90 λεπτών από την Nicki Minaj εκτιμάται πως κοστολογείται γύρω στα 3 εκατ. δολάρια.

Παρόλο που τελικά το φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε κανονικά, η διάσημη ράπερ αρνήθηκε τελικά να εμφανιστεί όταν έμαθε όλο το παρασκήνιο.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε, η Nicki Minaj υποσχέθηκε να επιστρέψει στην Σαγκάη με «καλύτερο συνεργάτη», σημειώνοντας: «Θα επιστρέψω σε εσάς τους αληθινούς θαυμαστές μου στην Κίνα. Σας αγαπώ τόσο πολύ».

.@NICKIMINAJ has a message for the China fans! pic.twitter.com/QwF71EFk9P