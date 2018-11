Την 14χρονη Μίλι Μπόμπι Μπράουν, πρωταγωνίστρια της σειράς «Stranger Things», επέλεξε η UNICEF ως τη νεαρότερη πρέσβειρα καλής θέλησης του οργανισμού.

«Ακούστε μας», ήταν το μήνυμα που θέλησε να στείλει η ίδια προς τους ηγέτες της διεθνούς κοινότητας. «Θέλω να ασχοληθώ με θέματα όπως η εκπαίδευση και η βία και το τέλος του εκφοβισμού και... να διασφαλίσω ότι τα παιδιά θα ζουν σε ένα ασφαλές περιβάλλον και θα έχουν καθαρό νερό», είπε η 14χρονη ηθοποιός από την έδρα των Ηνωμένων Εθνών.

