Δριμεία κριτική άσκησε ο Τζιμ Κάρεϊ στον Ντόναλντ Τραμπ και τους Ρεπουμπλικάνους. Αποκάλεσε «μελάνωμα» τον πρόεδρο τον ΗΠΑ και δήλωσε πως η κυβέρνηση «βιάζει το σύστημά μας».

Η σκληρή λεκτική επίθεση έγινε κατά τη διάρκεια συζήτησης σε πάνελ στο Vulture Festival του Λος Άντζελες όπου ο ηθοποιός κατήγγειλε τους Ρεπουμπλικάνους ενώ μιλούσε για το ενδιαφέρον του για το πολιτικό σκίτσο.

Ο Κάρεϊ αποκάλεσε τον ηγέτη της Ρεπουμπλικανικής πλειοψηφίας στο Κογκρέσο Μιτς Μακ Kόνελ «υπερβολικά επικίνδυνο, μια απειλή για την ασφάλεια της πατρίδας».

«Και τώρα, έχει το νεύρο να ζητάει διακομματική συνεργασία.»

Σύμφωνα με τον The Guardian, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Αμερικάνος ηθοποιός ανέβασε ένα σκίτσο του Μιτς Μακ Kόνελ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε αυτό ο Μακ Kόνελ απεικονίζεται ως χελώνα που ανεμίζει μια σημαία με τη λέξη «Bipartisanship» [δικομματική συνεργασία], ενώ ένα κύμα, υπαινιγμός για το «μπλε κύμα» των δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές του 2018, απειλεί να τον σαρώσει.

Ο Τζιμ Κάρεϊ φέρεται να πρόσθεσε πως οι Ρεπουμπλικάνοι δεν είναι άνθρωποι με τους οποίους μπορείς να κάνεις συμφωνίες. Δεν μπορείς να συνεργαστείς διακομματικά με έναν εγκληματία.

«Ένας βιαστής πρέπει να απομακρυνθεί, όχι να διαπραγματεύεσαι με αυτόν. Αυτοί οι άνθρωποι βιάζουν το σύστημά μας, το καταστρέφουν μπροστά στα μάτια μας.»

Παράλληλα είπε πως οι Ρεπουμπλικάνοι πρέπει «να απομακρυνθούν από το σύστημά μας, γιατί μας κάνουν κακό».

«Ο Τραμπ είναι ένα μελάνωμα και όποιος τον καλύπτει, συμπεριλαμβανομένης και της Σάρα Σάντερς [η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου], είναι σαν να βάζει make up επάνω του. Δείχνει πως υπάρχει βαθύτερο πρόβλημα σε αυτή τη χώρα και το πρόβλημα είναι η απληστία.»

Ο Αμερικανός ηθοποιός έχει δημιουργήσει μια σειρά έργων με λιγότερο θορυβώδη αναγνώριση.

Christianity, Trump style: “Jesus was a loser. A failed carpenter. He's a savior because he was crucified. I like people that weren't crucified.” https://t.co/NrLGWEXcRi pic.twitter.com/tiSCoPdTpX