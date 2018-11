Ο οίκος Yves Saint Laurent κυκλοφόρησε μια νέα σειρά κοσμημάτων, που περιλαμβάνει ένα ζευγάρι χρυσά σκουλαρίκια σε σχήμα φαλλού μαζί με ασορτί κολιέ.

Τα σκουλαρίκια Dangle, όπως ονομάζονται, κοστίζουν περίπου 250 ευρώ και στο πίσω μέρος τους φέρουν την υπογραφή του διάσημου οίκου μόδας.

Το κολιέ, που συμπληρώνει προαιρετικά το σετ, κοστίζει περίπου 600 ευρώ, κι αντί για χαραγμένο, έχει το εμβληματικό λογότυπο του brand κρεμασμένο στο τέλος της αλυσίδας.

Τα κοσμήματα σε σχήμα φαλλού είναι μια τάση που παρατηρείται τελευταία σε πολλά designer brands, τα οποία κυκλοφορούν διάφορα αντικείμενα εμπνευσμένα από τα ανθρώπινα γεννητικά όργανα.

Πολλά χρόνια πριν τον YSL στο Μουσείο Μπενάκη υπήρχε διαθέσιμο και γούρι με φαλλικό σχήμα.

Ο Anthony Vaccarello είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής του οίκου Saint Laurent, έχοντας διαδεχθεί τον Hedi Slimane, που τώρα είναι στο δυναμικό της Celine.

Οι χρήστες στο Twitter διχάστηκαν σχετικά με το αμφιλεγόμενο σχέδιο του οίκου, ενώ προς το παρόν τα συγκεκριμένα κοσμήματα δεν είναι διαθέσιμα στο σάιτ και μόνο το κολιέ υπάρχει σε επιλεγμένα καταστήματα της Βρετανίας.

where do i get the ysl penis earrings and necklace i WANT RHEM — シャ (@s_hrines) 7 Νοεμβρίου 2018

So ... Yves Saint Laurent has designed penis shaped necklaces and earrings. For 700 dollars upwards. Not to be a dick about it, but that's a prime example that money can't buy class or taste. — Lorelai (@LorelaiJones) 11 Νοεμβρίου 2018