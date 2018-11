Η Naomi Campbell με τη μητέρα της και διάσημοι σταρ πρωταγωνιστούν στην νέα διαφημιστική καμπάνια του οίκου Burberry, που γιορτάζει την εκκεντρικότητα των βρετανικών Χριστουγέννων σε όλο τους το μεγαλείο.

Στο σύντομο φιλμ σκηνοθεσίας Juno Calypso -το πρώτο από τότε που ανέλαβε ο Riccardo Tisci ως καλλιτεχνικός διευθυντής- πρωταγωνιστεί ένα διάσημο καστ, ανάμεσά τους το μοντέλο Naomi Campbell με τη μητέρα της Valerie Morris-Campbell, η ηθοποιός Kristin Scott Thomas, η ράπερ M.I.A και ο ηθοποιός Ματ Σμιθ.

Με τίτλο «Close Your Eyes and Think of Christmas», το βίντεο προβάλλει εποχιακά έθιμα και παραδόσεις, παρουσιάζοντάς τα ωστόσο σε μια πιο «ακραία» κι εκκεντρική μορφή.

«Πέρασα απίθανα στα γυρίσματα. Είχα την ευκαιρία να κάνω παρέα με την Kristin Scott Thomas, που είναι απλώς το απόλυτο όνειρο. Χάρηκα επίσης που γνώρισα την M.I.A και που επέστρεψα στα πλατό για την Burberry. Όλα είχαν τόσο στιλ, ένιωθα σαν να ήμουν σε ένα περίεργο, μοντέρνο χριστουγεννιάτικο δείπνο», σχολίασε ο Ματ Σμιθ.

«Βασικά χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι σε μια χριστουγεννιάτικη καμπάνια», είπε από την πλευρά της η M.I.A, με την Kristin Scott Thomas να προσθέτει: «Ποτέ δεν φανταζόμουν πως η M.I.A είναι τόσο χριστουγεννιάτικη. Αλλά μου αρέσει το κόκκινο και το πράσινο- είναι τα αγαπημένα μου χρώματα! Είναι μια εμπειρία που θα θυμάμαι για καιρό- δεν γυρίζεις κάθε μέρα μια χριστουγεννιάτικη σκηνή με καύσωνα!».

Η μητέρα της Naomi Campbell μίλησε για την ευκαιρία να εμφανιστεί μαζί με την κόρη της. «Έχουν περάσει σχεδόν τέσσερα χρόνια από τότε που δουλέψαμε μαζί με την Naomi σε μια φωτογράφιση, οπότε ήταν πολύ ιδιαίτερο για μένα όλο αυτό», είπε η ίδια, με το διάσημο σουπερμόντελ να συμπληρώνει: «Το να δουλεύω με την μητέρα μου μού φέρνει τόσες αναμνήσεις από διακοπές και έθιμα όσο μεγάλωνα, οπότε ήταν πολύ ξεχωριστό».

Με πληροφορίες από Vogue