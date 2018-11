Πριν μερικές ημέρες οι Spice Girls ανακοίνωσαν την πρώτη τους κοινή περιοδεία εδώ και μία δεκαετία, αλλά χωρίς την Βικτόρια Μπέκαμ, η οποία εξήγησε τους λόγους της απουσίας της.

Η 44χρονη σχεδιάστρια, που τιμήθηκε με το Fashion Icon Award στα χθεσινά People's Choice Awards, αναφέρθηκε στην ευχαριστήρια ομιλία της και στην πολυσυζητημένη επανένωση του γυναικείου συγκροτήματος, εξηγώντας εμμέσως γιατί αποφάσισε να μην συμμετέχει.





«Ζητάω συγγνώμη που μιλάω διαβάζοντας κάρτες, αλλά κρέμασα το μικρόφωνό μου πριν αρκετό καιρό και με πιάνει λίγο φόβος όταν είμαι στη σκηνή και βλέπω μικρόφωνο», ανέφερε η Βικτόρια Μπέκαμ, εκφράζοντας στη συνέχεια την αγάπη της για το design από τότε που αποχώρησε από τις Spice Girls.

«Αυτό το βραβείο σημαίνει τόσα πολλά για μένα. Πριν από δέκα χρόνια, ξεκίνησα το πιο συναρπαστικό, αγχωτικό όραμα που απορρόφησε όλη μου την ενέργεια. Και η αναγνώριση απόψε είναι απλώς καταπληκτική», πρόσθεσε.

Η Βικτόρια Μπέκαμ, χρησιμοποίησε στην ομιλία της και κάποιους στίχους από το τραγούδι «Wannabe», ένα από τα διασημότερα των Spice Girls.





«Πάντα έλεγα στον εαυτό μου, "'Dream big, and then dream even bigger" [Να έχεις μεγάλα όνειρα και μετά ακόμη μεγαλύτερα]. Και ήθελα να το δείξω αυτό, αν μπορώ εγώ να το κάνω, τότε μπορεί οποιοσδήποτε. Και αυτό που μπορείς να καταφέρεις πραγματικά δεν έχει όριο, αν το θέλεις πάρα, μα πάρα πολύ», είπε η ίδια, αναφέροντας στη συνέχεια έναν ακόμη στίχο του τραγουδιού, συγκεκριμένα το ρεφρέν. «Πρέπει να τους δώσεις αυτό που θέλουν, αυτό που θέλουν πάρα, μα πάρα πολύ [you've got to give them what they want, what they really, really want]», κατέληξε.

Δείτε το βίντεο με την ομιλία της: