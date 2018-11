Μέχρι στιγμής, το κοινό έχει δει ελάχιστες φωτογραφίες του πρίγκιπα Λούι, του μικρότερου γιου των πρίγκιπα Ουίλιαμ και Κέιτ Μίντλετον, ο οποίος γεννήθηκε τον περασμένο Απρίλιο.

Ωστόσο το Παλάτι αποφάσισε να δώσει σήμερα στη δημοσιότητα μια καινούργια και πολύ τρυφερή φωτογραφία της βασιλικής οικογένειας με αφορμή τα 70α γενέθλια του πρίγκιπα Κάρολου και την προβολή του ντοκιμαντέρ «Prince, Son and Heir: Charles at 70» του BBC.

Στη φωτογραφία απεικονίζεται ο έξι μηνών πρίγκιπας στην αγκαλιά της μητέρας του, Κέιτ, να πιάνει τα χέρια του παππού του, Κάρολου.

Tucked away in tonight’s @BBCOne documentary on Prince Charles at 70 was a @ChrisJack_Getty picture of grandad with Prince Louis 📷 pic.twitter.com/S8zrZRMvQR