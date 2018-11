Ο Έλτον Τζον θυμάται τον Φρέντι Μέρκιουρι και καταθέτει μια συγκινητική ιστορία, αντιπροσωπευτική του χαρακτήρα του χαρισματικού περφόρμερ.

Η ιστορία, που στο επίκεντρό της βρίσκεται ένα μεταθανάτιο δώρο που έκανε ο ηγέτης των Queen στον επιστήθιο φίλου του, συμπεριλήφθηκε στο βιβλίο του Έλτον Τζον «Love Is the Cure: On Life, Loss, and the End of AIDS» που κυκλοφόρησε το 2012.

«Για πολλούς ωστόσο το AZT (σ.σ. φάρμακο) ήρθε αργά για να κάνει τη διαφορά. Τραγικά, αυτό συνέβη στην περίπτωση του Ryan White, όπως συνέβη και σε έναν από τους πολύ κοντινούς μου φίλους, έναν άνθρωπο που αγάπησα πολύ, έναν άνθρωπο που αγαπήθηκε από εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο: τον Φρέντι Μέρκιουρι.

Ο Φρέντι δεν ανακοίνωσε δημόσια πως έπασχε από AIDS μέχρι μια μέρα πριν τον θάνατό του το 1991. Παρότι ήταν φανταχτερός στη σκηνή, ένας ηλεκτρικός φρόντμαν ισάξιος με τον Μπόουι και τον Τζάγκερ, περιφρουρούσε την ιδιωτικότητά του εκτός σκηνής.

Αλλά ο Φρέντι μου είπε πως έπασχε από AIDS σύντομα μετά την διάγνωσή του, το 1987. Κατέρρευσα. Είχα δει τι είχε προκαλέσει η ασθένεια σε τόσους άλλους φίλους μου. Ήξερα τι θα προκαλούσε στον Φρέντι.

Όπως ήξερε και εκείνος. Ήξερε πως ο θάνατος, ένας μαρτυρικός θάνατος, ερχόταν. Αλλά ο Φρέντι ήταν απίστευτα θαρραλέος. Συνέχισε να εμφανίζεται, να παίζει με τους Queen, να είναι ο αστείος, ο προκλητικός και ο βαθιά γενναιόδωρος άνθρωπος που πάντα ήταν.

Η κατάστασή του επιδεινώθηκε ραγδαία στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και στις αρχές της δεκαετίας του 1990, σχεδόν υπερβολικά για να την αντέξει. Ράγιζε την καρδιά μου να βλέπω αυτό το απόλυτο φως στον κόσμο να καταστέφεται από το AIDS.

Προς το τέλος, το σώμα του ήταν καλυμμένο με αλλοιώσεις του σαρκώματος Καπόσι. Ήταν σχεδόν τυφλός. Ήταν πολύ αδύναμος ακόμα και για να σταθεί.

Για κάθε λόγο ο Φρέντι έπρεπε να είχε περάσει αυτές τις τελευταίες μέρες ασχολούμενος μόνο με τη δική του ανακούφιση. Αλλά αυτό δεν ήταν αυτός που ήταν. Πραγματικά ζούσε για τους άλλους.

Ο Φρέντι πέθανε στις 24 Νοεμβρίου 1991 και εβδομάδες μετά τη κηδεία εξακολουθούσα να θρηνώ. Ανήμερα των Χριστουγέννων, έμαθα πως ο Φρέντι μου είχε αφήσει μια τελευταία απόδειξη της ανιδιοτέλειάς του.

Ήμουν μελαγχολικός όταν ένας φίλος εμφανίστηκε αναπάντεχα στην πόρτα μου δίνοντάς μου κάτι τυλιγμένο σε μια μαξιλαροθήκη. Το ξετύλιξα και μέσα ήταν ένας πίνακας ενός από τους πιο αγαπημένους μου καλλιτέχνες, του Βρετανού ζωγράφου Henry Scott Tuke.Και ένα σημείωμα από τον Φρέντι.

Πολλά χρόνια πριν, ο Φρέντι και εγώ, είχαμε υιοθετήσει χαϊδευτικά ονόματα ο ένας για τον άλλον, για τις drag-queen περσόνες μας. Ήμουν η Σάρον, ήταν η Μελίνα.

'Αγαπητή Σάρον, σκέφτηκα πως θα σου αρέσει αυτό [το δώρο]. Με αγάπη, Μελίνα. Χαρούμενα Χριστούγεννα.'

Το ξεπέρασα, σαράντα τεσσάρων χρονών τότε, κλαίγοντας σαν παιδί. Εκεί ήταν αυτός ο όμορφος άνθρωπος, που πέθαινε από AIDS και κατά τις τελευταίες μέρες του, ανακάλυψε έναν τρόπο να μου βρει αυτό το ωραίο χριστουγεννιάτικο δώρο.

Όσο στενάχωρη και αν ήταν εκείνη η στιγμή, είναι συχνά αυτή που θυμάμαι όταν σκέφτομαι τον Φρέντι, γιατί αιχμαλωτίζει τον χαρακτήρα του ανθρώπου. Στον θάνατο, μου θύμισε τι τον έκανε τόσο ξεχωριστό στη ζωή.

Ο Φρέντι με άγγιξε με έναν τρόπο που λίγοι άνθρωποι το έχουν καταφέρει και η γενναία, ιδιωτική μάχη ενάντια στο AIDS είναι κάτι που με εμπνέει ως σήμερα.

Αλλά η αρρώστια του, το ομολογώ με ντροπή, δεν ήταν αρκετή για να με ωθήσει σε μεγαλύτερη δράση. Καταφέρθηκα εναντίον των κυβερνητικών και θρησκευτικών ηγετών που ήταν αδιάφοροι ή υπονόμευαν ενεργά τον αγώνα ενάντια στο AIDS.

Τους αξίζει κάθε κομμάτι της κριτικής που τους έκανα. Θα μπορούσαν να είχαν κάνει πολλά περισσότερα.

Θα μπορούσα να έχω κάνει και εγώ πολλά περισσότερα, επίσης.»

Σημειώνεται πως το 1992 στις ΗΠΑ και ένα χρόνο μετά στο Ηνωμένο Βασίλειο, συστήθηκε από τον Σερ Έλτον Τζον, τον Elton John AIDS Foundation. Πρόκειται για μια μη κερδοσκοπική οργάνωση με σκοπό την πρόληψη ενάντια στον ιό ΗΙV, την διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την απευθείας φροντίδα και στήριξη ασθενών που ζουν με τον ιό HIV. Μέσα στα χρόνια έχει συγκεντρώσει πάνω από 200 εκατομμύρια δολάρια για την υποστήριξη προγραμμάτων που σχετίζονται με τον ιό σε 55 χώρες.