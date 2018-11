Μπορεί η Κιμ Καρντάσιαν να φωτογραφίζεται συνεχώς γυμνή και πλέον όλο και λιγότεροι να ασχολούνται μαζί της, αλλά όταν για την προβολή της χρησιμοποίησε ένα άγριο ζώο, το ίντερνετ και οργανώσεις εξοργίστηκαν.

Οι φωτογραφίες που δείχνουν την επιχειρηματία και σταρ των ριάλιτι πάνω σε ελέφαντα έχουν προκαλέσει τη μήνιν των φιλοζωικών ενώσεων και θαυμαστών της καθώς η πρακτική της χρήσης των ζώων ως τουριστικής ατραξιόν είναι εδώ και χρόνια αμφιλεγόμενη.

Οι φωτογραφίες είναι τραβηγμένες από τις διακοπές της στο Μπαλί και ίσως αποτελούν καρέ από τα γυρίσματα του ριάλιτι στο οποίο πρωταγωνιστεί.

Τα ταμπλόιντ σχολίασαν το γεγονός πως έκανε βόλτα πάνω στον ελέφαντα φορώντας ένα μαγιό, αλλά στο Twitter τα σχόλια αφορούσαν το ίδιο το ζώο.

«Ντροπή σου - Κατέβα από τον ελέφαντα», γράφει ένα μήνυμα. «Μεγάλο λάθος σαν παράδειγμα», αναφέρει ένα άλλος χρήστης ενώ ο Will Travis, επικεφαλής σε μια ομάδα διατήρησης άγριας ζωής καλεί τον κόσμο να εκφράσει τη δυσαρέσκειά το και την Καρντάσιαν να ζητήσει συγγνώμη και να καταδικάσει την πρακτική.

Such ignorance and such a lack of care. Doesn’t she understand the cruelty inflicted on these poor elephants in order for her inane photo shoot. Pathetic:Kim Kardashian wears a bikini to ride an elephant https://t.co/ex6vje7Sb9 via @DailyMailCeleb

You could have done so much good in NOT promoting Elephant rides but sadly nope, not you or your family! You are encouraging the torture of more babies, but as long as yours are having a good time then what does it matter. #NoMoreElephantRides #elephants