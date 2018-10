H Cardi B κατηγόρησε τη Nicki Minaj πως διέρρευσε τον αριθμό του τηλεφώνου της, γεγονός που οδήγησε σε απειλές ενάντια στη ζωή της κόρης της, σύμφωνα με τον Guardian.

Σε μια σειρά από βίντεο που ανέβηκαν στο Instagram, η Cardi B κατηγορεί τη Minaj για την διαρροή μετά από φιλονικία τους στο πάρτι της εβδομάδας μόδας της Νέας Υόρκης. Από εκεί, η Cardi B έφυγε με μια μελανιά στο μέτωπο, αφού, σύμφωνα με πληροφορίες, έριξε ένα από τα παπούτσια της στη Minaj.

«Πως γίνεται να διαρρεύσει το κινητό μια ώρα μετά την φιλονικία στο πάρτι του Harper's Bazaar;» αναφέρει η Cardi B και αναρωτήθηκε πώς γίνεται όλοι όσοι έχεις προβλήματα να μαθαίνουν τον αριθμό σου.

Η ίδια έδειξε μηνύματα που έλαβε, μετά τη δημοσιοποίηση του αριθμού της και διάβασε ένα από αυτά που έλεγε: «Ερχόμαστε να βρούμε και εσένα και την κόρη σου. Δεν θα ησυχάσουμε μέχρι να σκοτώσουμε την Kulture» την κόρη της με τον ράπερ Offset. Η Cardi B περιγράφει τη Minaj ως αρρωστημένη.

Η Minaj αρνήθηκε πως διέρρευσε τον αριθμό της Cardi B δηλώνοντας: «Δεν έχω διαρρεύσει ποτέ αριθμό στη ζωή μου και όλοι εσείς εξακολουθείτε να λέτε ψέματα για να με κάνετε να μοιάζω κακιά».

Παράλληλα κατέβαλε προσπάθειες για να ξεπεραστεί η φιλονικία γράφοντας στο Twitter: «Ας συγκεντρωθούμε στα θετικά από εδώ και μπρος» με την Cardi B να συμφωνεί στο Instagram: «Εντάξει λοιπόν! Ας κρατήσουμε τα θετικά και ας το συνεχίσουμε με αυτό τον τρόπο!»

Ok you guys, let’s focus on positive things only from here on out. We’re all so blessed. I know this stuff is entertaining & funny to a lot of people but I won’t be discussing this nonsense anymore. Thank you for the support & encouragement year after year. Love you. ♥️