Δυο εβδομάδες μετά την αμφιλεγόμενη συνάντηση στο Λευκό Οίκο με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Κάνιε Γουέστ δήλωσε πως «τελείωσε» με την πολιτική.

Σε μια σειρά από αναρτήσεις στο Twitter, το απόγευμα της Τρίτης, ο διάσημος ράπερ σημείωσε πως πλέον «τα μάτια του είναι ορθάνοιχτα» και πως «χρησιμοποιήθηκε» για να διαδώσει μηνύματα στα οποία δεν πιστεύει.

«Τα μάτια μου είναι τώρα ορθάνοιχτα και συνειδητοποιώ πως χρησιμοποιήθηκα για να διαδώσω μηνύματα στα οποία δεν πιστεύω. Παίρνω απόσταση από την πολιτική και θα συγκεντρωθώ αποκλειστικά στην δημιουργικότητα!!!», έγραψε χαρακτηριστικά.

My eyes are now wide open and now realize I’ve been used to spread messages I don’t believe in. I am distancing myself from politics and completely focusing on being creative !!! — ye (@kanyewest) 30 Οκτωβρίου 2018





Ο Κάνιε Γουέστ έχει εκφράσει πολλές φορές ανοιχτά την στήριξή του στον Αμερικανό πρόεδρο, φορώντας μεταξύ άλλων ένα καπέλο με το σύνθημα «Make America Great Again» ενώ στο παρελθόν έχει πει μέσω Twitter πως λατρεύει την «ενέργεια δράκου» που έχει ο Τραμπ.

Επίσης πρόσφατα εκμεταλλεύτηκε την πρόσκλησή του στην εκπομπή Saturday Night Live για στηρίξει εκ νέου τον Αμερικανό πρόεδρο.

Σε επόμενο μήνυμά του, ο ράπερ ευχαρίστησε την οικογένειά του για την στήριξη στις πολιτικές πεποιθήσεις του, τονίζοντας πως είναι υπέρμαχος της μεταρρύθμισης των φυλακών και της «κοινής λογικής» για την οπλοκατοχή.

I would like to thank my family, loved ones, and community for supporting my ACTUAL beliefs and my vision for a better world. — ye (@kanyewest) 30 Οκτωβρίου 2018

I support creating jobs and opportunities for people who need them the most, I support prison reform, I support common-sense gun laws that will make our world safer. — ye (@kanyewest) 30 Οκτωβρίου 2018