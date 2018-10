Η Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι μιλούν για τον βασιλικό γάμο τους και αποκαλύπτουν ξεχωριστές κι άγνωστες στιγμές από αυτόν και όσα προηγήθηκαν σε νέα ηχητικά αποσπάσματα στο πλαίσιο της έκθεσης «A Royal Wedding: The Duke and Duchess of Sussex».

Ανάμεσα στα εκθέματα εντός του κάστρου Ουίνδσορ συγκαταλέγονται το νυφικό Givenchy και το πέπλο της Δούκισσας του Σάσεξ καθώς και αντίγραφα της γαμήλιας εμφάνισης του πρίγκιπα Χάρι, αλλά και των πρίγκιπα Τζορτζ και πριγκίπισσας Σάρλοτ.





Σε ένα από τα ηχητικά αποσπάσματα, η Μέγκαν θυμάται την «σουρεαλιστική ημέρα» όταν μαζί με τον πρίγκιπα Χάρι πήγαν στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ για να συναντήσουν την γιαγιά του, βασίλισσα Ελισάβετ, και να διαλέξουν τιάρα για τη νυφική εμφάνιση.

«Όταν έφτασε η στιγμή για την τιάρα, ήμουν πολύ τυχερή που μπορούσα να επιλέξω αυτό το εκπληκτικό κομμάτι. Ο Χάρι κι εγώ είχαμε πάει το Παλάτι του Μπάκιγχαμ για να συναντήσουμε την βασίλισσα και να επιλέξουμε μια τιάρα, κάτι που εξελίχθηκε σε μια άκρως σουρεαλιστική ημέρα όπως φαντάζεστε», λέει η Μέγκαν Μαρκλ. Όπως εξηγεί στη συνέχεια, η λαμπερή τιάρα που επέλεξε «της χτύπησε» αμέσως στο μάτι.

Η Δούκισσα του Σάσεξ μίλησε επίσης για το νυφικό της, τονίζοντας πως ήταν «πολύ σημαντικό» για εκείνη να έχει μια γυναίκα σχεδιάστρια από τη Βρετανία, «επειδή ήθελα με αυτόν τον τρόπο να αγκαλιάσω την νέα μου πατρίδα».

Για την ιστορία το πέπλο και το νυφικό χρειάστηκαν 3.900 ώρες για να ολοκληρωθούν και δουλειά από 50 άτομα.