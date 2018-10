Τα Disney Studios σχεδιάζουν την μεγάλη επιστροφή των «Πειρατών της Καραϊβικής» με μια νέα ταινία, στην οποία ωστόσο ο Τζόνι Ντεπ θα μείνει για πρώτη φορά εκτός.

Ο διάσημος ηθοποιός εδώ και 15 χρόνια ήταν βασικός πρωταγωνιστής και στις πέντε ταινίες, υποδυόμενος τον θρυλικό πλέον Τζακ Σπάροου, αλλά όπως φαίνεται το «Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales» ήταν η τελευταία του.

Ο σεναριογράφος των ταινιών, Stuart Beattie, ήταν ο πρώτος που επιβεβαίωσε δημοσίως πως τα Disney Studios θα αφήσουν εκτός τον Τζόνι Ντεπ, καθώς ξαναφτιάχνουν ολόκληρη τη σειρά ταινιών.

Ο 55χρονος ηθοποιός, που τα τελευταία τέσσερα χρόνια αντιμετωπίζει διάφορα προσωπικά προβλήματα, είχε στο «Οι πειρατές της Καραϊβικής: Η εκδίκηση του Σαλαζάρ» την χαμηλότερη ανταπόκριση, καθώς η πέμπτη ταινία τα πήγε χειρότερα από όλες τις υπόλοιπες.

Μιλώντας αποκλειστικά στο DailyMailTV, ο Beattie επιβεβαίωσε πως το ριμέικ σημαίνει ότι ο Τζόνι Ντεπ έχει τελειώσει ο Τζακ Σπάροου.

Απαντώντας στο πότε κοινοποιήθηκε η εξέλιξη στον ηθοποιό, είπε: «Νομίζω έκανε φοβερή διαδρομή. Προφανώς, έχει κάνει δικό του τον συγκεκριμένο ρόλο και έγινε ο χαρακτήρας για τον οποίο είναι τώρα διάσημος. Τα παιδιά σε όλο τον κόσμο τον λατρεύουν σε αυτόν τον ρόλο οπότε θεωρώ ότι ήταν υπέροχο για αυτός, ήταν υπέροχο για εμάς, άρα είμαι απλώς πολύ, πολύ χαρούμενος γι' αυτό».

Ο Τζόνι Ντεπ είχε επισκεφθεί το 2017 παιδιά στο νοσοκομείο του Βανκούβερ ντυμένος ως Τζακ Σπάροου.

Ο γνωστός σεναριογράφος πρόσθεσε πως ανεξάρτητα με το τι θα κάνει μελλοντικά στην καριέρα του ο Ντεπ, αυτή πάντα θα ορίζεται από τον ρόλο του ως Τζακ Σπάροου.

«Νομίζω πως ο Τζακ Σπάροου είναι η κληρονομιά του. Είναι ο μοναδικός χαρακτήρας που υποδύθηκε πέντε φορές, αυτό που ντύνεται για να επισκεφθεί παιδιά σε νοσοκομεία, αυτό για το οποίο θα τον θυμούνται. Πριν προκύψει ο Τζακ, θεωρούσαν τον Ντεπ ως αυτόν τον κάπως περίεργο, ανεξάρτητο ηθοποιό που έκανε μικρές ταινίες για τον Τιμ Μπάρτον, αλλά για κανένα λόγο δεν ήταν σταρ και πως ήταν τρελοί όσοι τον προσλάμβαναν τότε. Το ίδιο πίστευαν και για εμάς. Ήταν αγχωτικό να βλέπεις καθημερινά αυτά τα ξεσπάσματα αλλά τελικά όλο αυτό μετατράπηκε σε κάτι μαγικό κι έκανε κλικ στο κοινό», είπε ο Beattie.