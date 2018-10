Η Athens Xclusive Designers Week, η αθηναϊκή εβδομάδα μόδας επιστρέφει και θα διεξαχθεί από 31 Οκτωβρίου έως τις 4 Νοεμβρίου ενώ σήμερα ανακοινώθηκε και ένα μεγάλο διεθνές όνομα που θα συμμετάσχει, ο σχεδιαστής Zuhair Murad.

Η Εβδομάδα Μόδας αυτής της σεζόν θα φιλοξενήσει επιδείξεις από περίπου 35 σχεδιαστές οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στο Ζάππειο Μέγαρο καθώς και σε άλλες τοποθεσίες της Αθήνας.

Αυτή τη σεζόν, η Athens XclusiveDesigners Week έχει τη χαρά να φιλοξενεί και δύο πολύ σημαντικούς οίκους μόδας από το εξωτερικό ως Special Guests of Honour:

Tον Diego Dolcini, Head Shoe Designer του οίκου Balmain, ο οποίος φέτος γιορτάζει τα 25 χρόνια του στον κλάδο της μόδας και θα παρουσιάσει μία επιλογή από εντυπωσιακά συλλεκτικά κομμάτια του σε συνεργασία με τον οίκο Baccarat, σε ένα fashion show στο περιστύλιο του Ζαππείου Μεγάρου, την Πέμπτη 1η Νοεμβρίου στις 21:00.



Τον μετρ της υψηλής ραπτικής Zuhair Murad από το Λίβανο, τον σχεδιαστή που λατρεύουν όλες οι celebrities του Χόλιγουντ και που τις δημιουργίες του επιλέγουν οι Jennifer Lopez, Beyonce, Shakira, Jeniffer Aniston, Kate Hudson, Blake Lively, μεταξύ πολλών άλλων. Ο Zuhair Murad, θα παρουσιάσει στο πλαίσιο της Athens Xclusive Designers Week την Pret a Porter συλλογή του για πρώτη φορά μέσα από ένα λαμπερό fashion show στο Περιστύλιο του Ζαππείου Μεγάρου, το Σάββατο 3 Νοεμβρίου στις 16:00 το απόγευμα.



Επιπλέον, η Athens Xclusive Designers Week υποδέχεται και πολλούς ακόμα σχεδιαστές από το εξωτερικό, οι οποίοι επέλεξαν να πραγματοποιήσουν επίδειξη μόδας στο πλαίσιο της διοργάνωσης. Επτά διεθνείς σχεδιαστές από τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και το Los Angeles έρχονται στην Εβδομάδα Μόδας της Αθήνας για να παρουσιάσουν τις νέες τους συλλογές.



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 24ης AXDW



Τετάρτη 31 Οκτωβρίου

Η Athens Xclusive Designers Week ξεκινάει με δύο shows καταξιωμένων Ελλήνων σχεδιαστών:

Ο Sotiris Georgiou, θα παρουσιάσει τη νέα του συλλογή με γυναικεία και ανδρικά pret-a-porter στο Ωδείο Αθηνών, σε ένα industrial urban σκηνικό.

Ο οίκος Kathy Heyndels & Giannetos Handmade θα κλείσει την πρώτη ημέρα επιδείξεων με ένα ατμοσφαιρικό show στο Upper House στο ρουφ της Στοάς City Link. Η βραδιά θα ολοκληρωθεί με το Opening Party της Athens Xclusive Designers Week στον ίδιο χώρο.

Πέμπτη 1 Νοεμβρίου

Η 2η ημέρα στο Ζάππειο Μέγαρο ξεκινά στις 16:00, με επιδείξεις μόδας ξένων σχεδιαστών: Flori de ΙΕ, Catalin Botezatu, Art.Look, Miau by Clara Rotescu. Συνεχίζει ο Tassos Mitropoulos με τη νέα του συλλογή η οποία είναι αφιερωμένη στο glam της δεκαετίας του '80. Η μέρα κλείνει με το εντυπωσιακό show του Diego Dolcini στο Περιστύλιο του Ζαππείου.



Παρασκευή 2 Νοεμβρίου

H AXDW φροντίζει κάθε σεζόν να ανακαλύπτει και να αναδεικνύει νέα ταλέντα της σχεδιαστικής σκηνής μέσα από την ημέρα των νέων σχεδιαστών και το θεσμό των New Designers Awards κι έτσι η 3η ημέρα της AXDW είναι αφιερωμένη στους νέους σχεδιαστές που θα διαγωνιστούν διεκδικώντας 3 πολύ σημαντικά βραβεία για τη μετέπειτα πορεία τους. Συγκεκριμένα, οι νέοι σχεδιαστές που θα παρουσιάσουν τις δημιουργίες τους είναι: Alexandra Design, Anastasia Laftsidi, Frini Giannouli, Klelia Andrali, Christina E. Vatsina, Heliana.

Εκτός από τους νέους σχεδιαστές που θα διαγωνιστούν στο θεσμό, η νικήτρια των New Designers Awards της προηγούμενης σεζόν Lefkon θα παρουσιάσει τις νέες της δημιουργίες ενώ η Luna Morgaciova καταφθάνει με τα πιο εντυπωσιακά πολύχρωμα prints. Ακόμη, πολλές αξιόλογες σχολές μόδας συμμετέχουν πραγματοποιώντας την επίδειξη αποφοίτησής τους: Αvioti Fashion ED, Athens Fashion Club, AKTO Art & Design College.



Σάββατο 3 Νοεμβρίου

Το Ζάππειο Μέγαρο θα είναι γεμάτο επιδείξεις από το πρωί ξεκινώντας στις 12:00 με το fashion show της Coral Castillo και συνεχίζοντας με τα shows των Andreea Dogaru, Nash by Natasha Avloniti, Loukia Kyriakou, νικήτρια του βραβείου Best New Designer σε προηγούμενη AXDW.

Το πολυαναμενόμενο show του Zuhair Murad θα πραγματοποιηθεί στις 16:00 στο Περιστύλιο του Ζαππείου ενώ στις 17:00 θα πραγματοποιηθεί ένα θεματικό highlight fashion show, το Un Petit Defile, εμπνευσμένο από τη Γαλλική εξοχή, σε συνεργασία με τη Le Petit Marseillais με τα outfits των μοντέλων να είναι βασισμένα πάνω στη χρωματική παλέτα των προϊόντων της μάρκας, με δημιουργίες πολλών αγαπημένων Ελλήνων σχεδιαστών.

Οι επιδείξεις συνεχίζονται με το show The Artians παρουσιάζοντας μια συλλογή γεμάτη μοναδικά μοτίβα ενώ η Olga Karaververis ακολουθεί με ένα show εντυπωσιάζοντας με τις ξεχωριστές της δημιουργίες. Η Dapne Valente κλείνει με ένα ξεχωριστό show την 4η ημέρα παρουσιάζοντας τη συλλογή SS19.



Kυριακή 4 Νοεμβρίου

Η AXDW ολοκληρώνεται με την επίδειξη Vassilis Zoulias που θα παρουσιάσει ένα show στο Περιστύλιο του Ζαππείου σε ένα μοναδικό σκηνικό και με έμπνευση 90's glamour! Συνεχίζουν οι σχεδιαστές της σχολής Fashion Workshop και τα μοναδικά shows από Clon8, Irene Angelopoulos, Valtadoros, Gaffer & Fluf, Peace & Chaos που θα δείξουν τις νέες τους δημιουργίες.

Την αυλαία ρίχνει και πάλι το αγαπημένο σχεδιαστικό δίδυμο MI-RO στο Ωδείο Αθηνών οι οποίοι σίγουρα θα μαγέψουν το κοινό για ακόμα μία φορά.

Η AXDW στηρίζει σε κάθε σεζόν κάποιο καλό σκοπό, φέτος, στην 24η AXDW #allazoumesinithies με την ΑΒ Βασιλόπουλος, παρουσιάζοντας την τσάντα πολλαπλών χρήσεων ΑΒ. Συμβάλλουμε σε ένα καλύτερο, πιο «πράσινο» μέλλον, με άποψη και στυλ.

Όπως κάθε σεζόν, έτσι και στην 24η AXDW δημοσιογράφοι από διεθνή μέσα καθώς και buyers από το εξωτερικό θα επισκεφθούν την Εβδομάδα Μόδας για να γνωρίσουν από κοντά την ελληνική μόδα, συμβάλλοντας στην εξωστρέφεια της, βασικό στόχο της AXDW.

Παράλληλα με τις επιδείξεις, οι επισκέπτες της AXDW θα έχουν ακόμη την ευκαιρία να απολαύσουν και να αποκτήσουν τις τρέχουσες συλλογές Ελλήνων σχεδιαστών που συμμετέχουν στον ειδικό χώρο των Xclusive Elements που έχει στηθεί στο Ζάππειο Μέγαρο και συγκεκριμένα τις δημιουργίες των 2K10, DESPERATE ARTISTS, ELLINA'S TREASURES, E.T COLLECTION, MIAOU MIAOU, SHE BY SHE.

Όλες τις ημέρες της διοργάνωσης θα διεξάγεται ο ανοιχτός διαγωνισμός Fashion Design Project όπου οι ενδιαφερόμενοι ανεξαρτήτως σπουδών και με βάση μόνο το ταλέντο τους, θα κληθούν να ετοιμάσουν ένα σχέδιο εντός μιας ώρας διεκδικώντας τη συμμετοχή τους στα επόμενα New Designers Awards.