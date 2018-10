Η είδηση με τον κλέφτη- σωσία του Ρος από «Τα Φιλαράκια» που έγινε viral μετά την ανάρτηση της βρετανικής αστυνομίας έφτασε μέχρι τον πραγματικό Ντέιβιντ Σουίμερ, που όχι μόνο απάντησε αλλά το έκανε και με το απόλυτο τρολάρισμα.

Χρησιμοποιώντας το hashtag #itwasntme (σ.σ. Δεν ήμουν εγώ), ο ηθοποιός έγραψε στο Twitter: «Ορκίζομαι δεν ήμουν εγώ. Όπως βλέπετε, ήμουν στη Νέα Υόρκη. Εύχομαι στην αστυνομία του Μπλάκπουλ καλή τύχη με την έρευνα».

Το καλύτερο όμως ήταν πως το μήνυμα συνόδευε ένα βίντεο που δείχνει τον ίδιο, να κάνει ακριβώς ό,τι και ο κλέφτης που καταζητείται- να κουβαλάει μια εξάδα από μπίρες στο διάδρομο ενός σουπερμάρκετ, κοιτάζοντας προς την υποτιθέμενη κάμερα ασφαλείας όταν την προσπερνά.

Officers, I swear it wasn't me.

As you can see, I was in New York.

To the hardworking Blackpool Police, good luck with the investigation.#itwasntme pic.twitter.com/EDFF9dZoYR