Η Σκάρλετ Γιόχανσον απέρριψε την συγχρηματοδότηση μιας ταινίας της από τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

Όπως μεταδίδει ο Guardian, όταν η 33χρονη Αμερικανίδα πληροφορήθηκε πως ένας από τους πιθανούς χορηγούς για το επόμενο φιλμ της ήταν ο Μπιν Σαλμάν, απαίτησε την εξαίρεσή του από τους χρηματοδότες.

Αρκετοί αναλυτές εμπλέκουν τον πρίγκιπα διάδοχο στην δολοφονία του δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι, στις 2 Οκτωβρίου, στο προξενείο του Ριάντ στην Κωνσταντινούπολη.

Η Γιόχανσον θα υποδυθεί την βραβευμένη με Πούλιτζερ δημοσιογράφο και φωτογράφο Λίντσεϊ Αντάριο, σε σκηνοθεσία του Ρίντλεϊ Σκοτ.

«Η Σκάρλετ Γιόχανσον ήταν απολύτως αρνητική», αποκάλυψε η ίδια η Αντάριο, σε μία συνέντευξή της στους New York Times.



Το «βέτο» της Αμερικανίδας ηθοποιού είχε τεθεί πριν καν δολοφονηθεί ο Τζαμάλ Κασόγκι.

«Δεν τον έχω γνωρίσει διά ζώσης», είπε η Αντάριο για τον Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν.

«Η αίσθησή μου είναι ότι πιθανώς, η ταινία μπλέχτηκε σε αυτή την τεράστια καμπάνια "γοητείας" του πρίγκιπα. Και το γεγονός ότι ήθελε να δείξει στη Δύση πως ενδιαφερόταν για το Χόλυγουντ, ότι τον ενδιέφεραν όλα τα σπουδαία πράγματα στη Δύση (...) Θέλω να συσχετιστεί με την ταινία; Φυσικά και όχι. Και δόξα τω Θεώ δεν θα συμβεί».

Τον Απρίλιο, ο Μπιν Σαλμάν βρέθηκε στο Χόλυγουντ για να συναντήσει παραγωγούς και κινηματογραφικούς αστέρες, μεταξύ των οποίων και ο Ντουέιν Τζόνσον. Η επίσκεψή του αυτή είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

Στα ρεπορτάζ της, η Αντάριο εστιάζει στις διεθνείς συρράξεις και, ειδικότερα, στις συνέπειες που έχουν αυτές πάνω στις γυναίκες.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας της έχει πέσει θύμα απαγωγέων δύο φορές και έχει κακοποιηθεί σεξουαλικά κατά την κράτησή της στη Λιβύη.

Το φιλμ βασίζεται στα απομνημονεύματα της δημοσιογράφου με τίτλο "It's What I Do" («Αυτή είναι η δουλειά μου»).

